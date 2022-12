Päivän diili: Huawein edullinen aktiivisuusranneke nyt 20 euron alessa

Päivän diili

tämän vuoden aktiivisuusranneketta myydään nyt edullisella hinnalla. Tällä hinnalla laite sopii vaikkapa joululahjaksi.Huawei Band 7 -aktiivisuusranneketta myydään nyt vain 49 eurolla . Laite saapui Suomessa myyntiin kesäkuussa 69 euron hinnalla.Tässä pienikokoisessa laitteessa on 1,47-tuumainen AMOLED-näyttö, joka tukee Always On Display -toimintoa. Polymeerirungon paksuus on 9,99 millimetriä ja painoa laitteella on vain 16 grammaa ilman ranneketta.Band 7 osaa seurata veren happipitoisuutta, sykettä, unta ja stressiä. Lisäksi laite tukee 96 erilaista harjoitustilaa, kuten kävelyä, juoksua, uintia ja joogaa. Sisäänrakennettua GPS-paikannusta ei ole.Tyypillisellä käytöllä Huawei lupaa jopa 14 vuorokauden akunkeston. Laite ladataan mukana tulevalla kaapelilla.

Tarjous löytyy Telialta ja Euronicsilta. Tarjous on voimassa 18.12. asti.