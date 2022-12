Päivän diili: kompakti Xiaomi 12 maksaa nyt 449 euroa

Päivän diili

Joulualet ovat parhaillaan käynnissä, joten tarjolla on muutamia mainioita puhelintarjouksia . Tällä kertaa nostamme esille Xiaomi 12 -puhelinmallin.Xiaomi 12 maksaa nyt 449 euroa eli hinnan osalta laite sijoittuu nyt keskitasolle. Tämä puhelin saapui huhtikuussa myyntiin 849 eurolla, joten hinta on jo laskenut melkoisesti.Speksien osalta Xiaomi 12 kuuluu kuitenkin edelleen huippuluokkaan.Laitteessa on muun muassa Snapdragon 8 Gen 1 -piiri, 256 gigatavua tallennustilaa, 50 megapikselin pääkamera, 6,28-tuumainen 120 hertsin AMOLED-näyttö ja 4500 mAh akku, joka tukee 67 watin langallista latausta.Xiaomi 12 -puhelin varsin kompakti puhelin, jota on helpompi käyttää yhdellä kädellä. Leveys jää juuri alle 70 millimetrin ja painoa on 180 grammaa. Testasin Xiaomi 12 -puhelimen keväällä . Annoin laitteelle kehuja muotoilusta, koosta, painosta ja näytöstä. Miinusta laite puolestaan sai korkeasta hinnasta, mutta nyt hinta on selvästi parempi. Miinusta laite sai myös ylikuumenemisesta, joten esimerkiksi raskaampaan mobiilipelaamiseen tästä laitteesta ei ole.Myös Xiaomi 12 Pro on alennuksessa. Tämä laite maksaa nyt 649 euroa , kun aiemmin laitetta on myyty 699 eurolla. Xiaomi 12 Pro on myös arvosteltu Puhelinvertailun toimesta Tarjous löytyy Elisalta.