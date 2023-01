Päivän diili: Samsungin taittuvanäyttöisen Galaxy Z Fold 3 -puhelin saa nyt alle tuhannen euron

Päivän diili

Samsungin julkaisemaan kolmannen sukupolven taittuvaa näyttöä hyödyntävää puhelinta myydään nyt alennetulla hinnalla.Galaxy Z Fold 3 -mallia myydään nyt juuri alle tuhannen euron eli 999 eurolla . Viime aikoina kyseisen laitteen hinta on ollut halvimmillaan noin 1200 euroa.Fold -puhelin avautuu kirjan tavoin. Avattuna pääsee käyttämään 7,6-tuumaista päänäyttöä, joka tukee myös S-Pen -kynää. Laitteen kansinäyttö on kooltaan 6,2-tuumainen.IPX8-luokituksen omaavassa laitteessa on kolme 12 megapikselin takakameraa, 10 megapikselin etukamera kansinäytössä ja 4 megapikselin näytön alla oleva etukamera päänäytössä.Lisäksi laitteessa on Snapdragon 888 -piiri, 12 gigatavua RAM-muistia, 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa, 4400 mAh akku, stereokaiuttimet ja sormenjälkilukija kyljessä.Tarjous löytyy Telialta. Tarjous on voimassa 15.1.2023 asti.