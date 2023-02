Päivän diili: Nokia X30 nyt 100 euron alessa

Päivän diili

Nokia-puhelimista vastaava HMD Global julkisti paremman keskitason Nokia X30 -puhelimen syyskuussa 2022 ja laite saapui myyntiin hieman myöhemmin saman kuun aikana.Laite tuli saataville pienemmän muistiversion osalta 549 eurolla, mutta hinta on tullut jo selvästi alaspäin. Hinta ensin laski 449 euroon, mutta nyt tuostakin on otettu satanen pois eli Nokia X30 -puhelinta myydään nyt 349 eurolla Tähän hintaan tämä kännykkä tarjoaa varsin hyvät speksit.Laitteessa on esimerkiksi 6,43-tuumainen Full HD+ AMOLED -näyttö, joka pyörii 90 hertsin virkistystaajuudella ja sisältä löytyy 4200 mAh akku 33 watin latauksella yhdessä Snapdragon 695 -piirin kanssa. Taakse on laitettu optisen kuvanvakaimen omaava 50 megapikselin pääkamera.Laitteessa on myös ekologisesti valmistettu runko IP67-luokituksella ja hyvä päivityslupaus , sillä puhelimelle luvataan kolme isoa käyttöjärjestelmäpäivitystä ja kolmen vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan.Myös 256 gigatavun malli on tarjouksessa, ja sitä myydään nyt 399 eurolla

Tarjous löytyy DNA:lta.