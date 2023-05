Päivän diili: Samsung Galaxy S23, ensimmäistä kertaa alle 800 eurolla

-lippulaivamallisto julkaistiin vasta hiljattain, mutta nyt S23-perusmallin hinta on ensimmäistä kertaa laskenut alle 800 euron. Myyntiin tullessaan 128 gigatavun tallennustilalla ja 8 gigatavun käyttömuistilla varustettu S23 maksoi 999 euroa.Puhelimelle on luvassa vielä reilusti elinaikaa, sillä Samsung on luvannut julkaista S23-sarjan puhelimille Android-päivityksiä aina Android 17:een saakka Tarjous löytyy täältä:Puhelin on varustettu 6,1 tuuman AMOLED-näytöllä ja siitä löytyy Qualcommin tuorein huippupiiri eli Snapdragon 8 gen 2. Tarkemmin S23:n teknisiin tietoihin voi tutustua täältä