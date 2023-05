Päivän diili: iPhone 12 mini vain 399 euroa

harvemmin nähdään isoissa alennusmyynneissä. Mutta toisinaan niinkin käy, kun kyse ei ole uusimman sukupolven iPhoneista, vaan edeltäjämalleista.Tällä kertaa hintatutkaamme osui vuoden 2020 syksyllä julkaistun iPhone-malliston pienin malli,. Kyseessä on toiseksi viimeinen täysverinen iPhone-malli, jota tehtiin vielä pikkuruisena mini-mallina. Viime syksynä julkaistu iPhone 14 -mallisto luopui minikokoisesta perheenjäsenestään - ja monille pieniä puhelimia kaipaaville tuo oli varsin traaginen päätös.Iästään huolimatta iPhone 12 mini ei todellakaan ole mikään ikäloppu tai vanhentunut tuote, sillä Applen päivitystuki on markkinoiden paras - on oletettavaa, että iPhone 12 mini tulee saamaan vielä uusia iOS-päivityksiä usean vuoden ajan, joten ostos ei ole suinkaan huono. Varsinkaan tällä hinnalla.Julkaisuhetkellä iPhone 12 mini maksoi yli 800 euroa ja vielä viikko sittenkin halvimmillaankin Suomessa 530 euroa. Nyt hinta on tipahtanut 399 euroon iPhone 12 minin arvostelussamme kehuimme puhelinta varsin vuolaasti - ja suurin moite oli tuolloin varsin kova hinta.Tarjous löytyy täältä: