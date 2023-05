Päivän diili: Xiaomi Watch S1 -älykello maksaa nyt 99 euroa

Päivän diili

n viime vuonna saataville tullutta Watch S1 -älykelloa myydään nyt edullisesti.Kello tuli viime vuonna saataville 249 euron hinnalla, mutta nyt laitetta saa juuri alle satasen eli 99 eurolla Ulkoisesti Watch S1 on varsin pelkistetty. Siinä on hyvä erinomainen 1,43-tuumainen AMOLED-näyttö, ja väriltään laite on yhdessä rannekkeen kanssa musta.Watch S1 tarjoaa käyttöön kaikki perus-älykellon toiminnallisuudet, mitä kelloilta nykypäivänä sopiikin odottaa: se osaa seurata sydämen sykettä, pitää kirjaa unesta ja unen eri vaiheista, mittaa stressiä ja luonnollisesti osaa myös kerätä talteen tiedot isosta liudasta urheilulajeja.Tarkemmat tiedot laitteesta saa Puhelinvertailun Watch S1 arvostelusta Tarjous löytyy DNA:lta.