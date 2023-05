Päivän diili: Xiaomin Redmi Band 2 -aktiivisuusranneke maksaa nyt vain 29,90 euroa

Päivän diili

-aktiivisuusranneke oli jo valmiiksi yksi markkinoiden edullisimmista vaihtoehdoista, mutta nyt tarjouksen myötä tätä puettavaa laitetta myydään vieläkin edullisemmalla hinnalla. Redmi Band 2 tuli myyntiin maaliskuun lopulla 39,90 euron hinnalla, mutta nyt hinnasta on otettu kymppi pois eli aktiivisuusranneketta myydään vain 29,90 euron hinnalla Tässä aktiivisuusrannekkeessa on 1,47-tuumainen TFT-näyttö 172 x 320 pikselin tarkkuudella ja 450 nitin kirkkaudella. Näyttö ei tue aina päällä olevaa tilaa.Hyvinvoinnin ja liikunnan osalta tämä aktiivisuusranneke osaa seurata käyttäjän kulkemia askeleita ja mitata sykettä automaattisesti vuorokauden ympäri. Myös unen seuranta onnistuu automaattisesti. Aktiivisuusranneke kykenee mittaamaan veren happitason, mutta tämä tulee tehdä manuaalisesti.Tarjolla on yli 30 sisäänrakennettua liikuntatilaa. Omaa paikannusta ei ole, joten esimerkiksi kuljetun matkan mittaamiseen tarvitaan älypuhelimen tukea. Akunkesto yltää jopa 14 vuorokauteen.Tarjous löytyy Telialta ja se on voimassa 12.6. asti.