Suosittu Nord-sarja saa jatkoa - OnePlus julkaisee Nord 3 -puhelimen heinäkuun alussa

OnePlus on tänään vahvistanut järjestevänsä OnePlus Nord Summer Launch Event -lanseeraustapahtuman 5. heinäkuuta klo 16:30 Suomen aikaa. Tilaisuudessa esitellään-puhelinmalli.OnePlus paljasti samalla Nord 3:n muotoilun. Takana on kaksi ympyrää kameroille. Ylemmässä ympyrässä on pääkamera ja alemmassa kaksi muuta kameraa. Kameroiden vierellä on kaksi LED-valoa.OnePlus Nord 3 5G tulee saataville kahdessa värissä: Usva (Misty Green) ja Myrsky (Tempest Grey). OnePlussan mukaan värit on suunniteltu luomaan kaksi erilaista tunnelmaa OnePlussan uusimpaan keskitason puhelimeen. OnePlus Nord 3 5G:n tummassa myrsky-värivaihtoehdossa on mattapinta, ja uudessa usva-väriversiossa pinta on kauniin kiiltävä ja vaalea.

"OnePlus Nord tarjoaa käyttäjillemme lähes kaiken, mitä he voivat puhelimelta toivoa, alkaen hienosta muotoilusta." sanoo OnePlussan operatiivinen Kinder Liu. "Olen innoissani voidessani paljastaa OnePlus Nord 3 5G:n muotoilun ja odotan innolla, että voin kertoa puhelimesta lisää lähiviikkoina."

OnePlus on myös vahvistanut Nord 3:n sisältävän Alert Slider -kytkimen, jolla voi mykistää äänet. Näyttö on puolestaan tasainen ja sisältää OnePlussan mukaan varsin kapeat kehykset rungon ja näytön välillä.





Vuotojen mukaan Nord 3 sisältää 6,74-tuumaisen AMOLED-näytön Full HD+ -tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Suorituskyvystä vastaa MediaTekin Dimensity 9000 -piiri ja sen parina on 16 gigatavua käyttömuistia. Sisällä on myös 5000 mAh akku 80 watin latauksella. Taakse tulee optisesti vakautettu pääkamera sekä 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makro tai mustavalkokamera.







Nord 3 on jatkoa Nord 2T:lle, joka on ollut Suomessa melko suosittu. Se tuli saataville Suomessa 399 euron (8/128 GB) ja 499 euron (12/256 GB) hinnoin, mutta Nord 3:n saattaa olla hieman kalliimpi.



Nykyään viime vuoden toukokuussa arvosteltua Nord 2T -puhelinta saa jo selvästi halvemmalla. Pienemmän muistin saa 279 eurolla ja suuremman 369 eurolla.







Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.