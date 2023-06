Tarinat tulevat pian Telegramiin

Viestintäsovellusiin on tulossa uusi ominaisuus: tarinat.Tarinat ovat tuttu ominaisuus monista palveluista. Niitä käytetään esimerkiksi Snapchatissa, WhatsAppissa, Facebookissa ja Instagramissa. Twitterissä niitä kokeitiin, mutta käyttö jäi vähäiseksi, joten ne poistettiin Telegramin perustajan Durovin kanavalla kerrotaan , että tarinoita on pyydetty palveluun jo pitkään. Yli puolet pyynnöistä on koskenut tarinoita, joten tämän takia tarinat tulevat palveluun.Telegramin tarinat toimivat pitkälti samalla tavalla kuin muissakin palveluissa, mutta ne eroavat tietyiltä osin.

Tarinat sijoittuvat keskustelujen yläpuolelle, mutta ne vievät vain vähän tilaa.Tarinoissa on panostettu yksityisyyteen. Käyttäjä voi valita, kenelle tarinat näkyvät eli tarinan voi halutessaan laittaan näkymään vain yksittäisille käyttäjille tai kaikille.Videota tai kuvaa käyttävät tarinat ovat nähtävillä 6, 12, 24 tai 48 tuntia. Lisäksi tarinan voi kiinnittää profiiliin.Kuvaa tai videota voi ottaa halutessaan samanaikaisesti etu- ja takakameralla. Lisäksi julkaisun yhteyteen voi lisätä tekstiä, linkkejä ja mainita muita käyttäjiä.Myöhemmin on luvassa mahdollisuus julkaista tarinana kanavalla lisätty viesti, joka Telegramin mukaan auttaa lisäämään näkyvyyttä palvelussa.Myös muita ominaisuuksia on luvassa tarinoihin. Osa näistä saattaa tulevaisuudessa päätyä maksullisen Telegram Premiumin taakse.Tarinat on nyt viimeisessä testivaiheessa ja tulee kaikkien käytettäväksi heinäkuun alkupuolella.