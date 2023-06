Päivän diili: Oppo Find X5 -puhelin maksaa nyt 399 euroa (säästä 200 euroa)

Päivän diili

OnePlussan emobrändion hiljalleen laajentunut Suomen markkinoille vuoden aikana. Huhtikuun alussa Oppo toi Suomessa myyntiin viime vuoden tehokkaat laitteet Find X5- ja Find X5 Pro-puhelimet , mutta jo nyt laitteita myydään alennetuilla hinnoilla. Etenkin Find X5:n hinta on tullut alaspäin selvästi.Find X5 tuli myyntiin 599 euron hinnalla, mutta nyt laitetta myydään 399 eurolla eli hinta on laskenut 200 euron verran. Find X5 Pro puolestaan tuli saataville 799 eurolla, mutta nykyään tätä kännykkää myydään 649 eurolla Find X5:ssa on 6,55-tuumainen 120 hertsin Full HD+ AMOLED -näyttö, 4800 mAh akku 80 watin latauksella ja Snapdragon 888 -piiri.Pro-malli on suurempi, joten siinä on 6,7-tuumainen 120 hertsin QHD+ LTPO AMOLED-näyttö, 5000 mAh akku 80 watin latauksella ja Snapdragon 8 Gen 1 -piiri.Kummastakin löytyy 50 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin ultralaajakulma ja 13 megapikselin telekamera sekä 32 megapikselin etukamera. Kuvaamisen osalta Oppo on tehnyt yhteistyötä Hasselbladin kanssa.Tarjous löytyy DNA:lta ja Elisalta.