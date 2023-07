Päivän diili: Samsung Galaxy A54:n hinta laskenut 150 eurolla

Päivän diili

julkisti keskitason Galaxy A54 :n maaliskuun puolivälissä, jonka jälkeen puhelin tuli myös saataville. Laite tuli myyntiin 499 euron suositushinnalla, mutta muutamaa myöhemmin puhelimen hinta on laskenut selvästi.Samsungin Galaxy A54 -puhelinta myydään nyt 349 eurolla 128 gigatavun tallennustilan omaavan version osalta. Hinta on siis laskenut 150 euron verran.Galaxy A54:ssa on 6,4-tuumainen Super AMOLED -näyttö Full HD+ -tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Näyttö on aiempaan malliin verratessa kirkkaampi, joten käyttö onnistuu hyvin myös kirkkaalla kesäpäivänä.Virtaa antaa 5000 mAh akku, joka tukee 25 watin latausta. Tehoja tuottaa Samsung Exynos 1380 -järjestelmäpiiri. Suorituskyky on tavallisessa käytössä hyvällä tasolla.Tämän puhelimen yksi parhaista puolista on pitkä päivitystuki. Käyttöjärjestelmä perustuu nyt Android 13 -versioon, mutta sille luvataan jopa neljän sukupolven käyttöjärjestelmän päivitykset ja viiden vuoden tietoturvapäivitykset.Tarjous löytyy Powerilta.