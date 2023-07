Opas: Näin asennat hypetetyn Threads -sovelluksen, vaikka se ei ole saatavilla Euroopassa

Tänään avattiinemoyhtiönuusin sosiaalisen median alusta,Threads on siis "Instagram ilman kuvia" tai vielä tarkemmin,ilmanPalvelu on saatavilla yli 100 maahan, mutta Euroopan Unionin alueella olevat käyttäjät eivät palvelua pääse käyttämään. Taustalla on todennäköisesti Metan huoli siitä, että palvelun käyttöehdot eivät ole yhteensopivia EU:n tiukkojen yksityisyyslakien kanssa.Rajoitukset ovat kuitenkin hyvin yksinkertaisesti kierrettävissä, eivätkä vaadi edes VPN-yhteyden käyttöä. Ainoa rajoitus on se, että Threadsin virallinen sovellus ei ole ladattavissa Applen tai Googlen sovelluskaupasta, jos olet eurooppalainen käyttäjä.Androidilla tilanteen saa kierrettyä asentamalla epävirallisesta lähteestä ladatun .apk -tiedoston puhelimeen. Kannattaa lukaista saatteeksi oppaamme siitä, miten .apk -tiedosto asennetaan Androidiin

Lataamalla sovelluksia virallisen sovelluskaupan ulkopuolelta altistuu tietysti riskeille, mutta muutama epävirallinen latauspaikka on kohtuullisen luotettavaksi todettu. Yksi näistä on mielestämme, muttakyseisen sivuston tiedostoista ja niiden turvallisuudesta.Kannattaa myös huomata, että monissa APK-latauspalveluissa on tarjolla useampia versioita sovelluksesta. Android-puhelimissa välttele x86 -maininnalla merkittyjä versioita, ne on tarkoitettu Androidia käyttäville tietokoneille.iPhonen käyttäjille vastaavaa vaihtoehtoa ei ole, vaan Apple-tili pitäisi saada siirrettyä eri maata käyttämään - ja homma vaatinee myös VPN-yhteyden käyttöä, eikä sen toimivuudesta ole silloinkaan varmuutta.Jos pääsit palveluun, pistä AfterDawnin suomenkielinen tili seurantaan:Palvelu käyttää Instagramin käyttäjätunnuksia, eli sinne ei luoda omaa Threads-tiliä, vaan sisäänkirjautuminen tapahtuu Instagram-tunnuksilla.