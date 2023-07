Päivän diili: Samsung Galaxy S22 alle 500 euroa

Päivän diili

Samsungin viime vuoden lippulaivamalli,, on päätynyt alennukseen ja nyt tätä kännykkää myydään juuri alle 500 euron.Muilta jälleenmyyjiltä Galaxy S22 irtoaa tällä hetkellä 599 eurolla , mutta Gigantti myy laitetta Gigantti Klubilaisille satasen edullisemmallla hinnalla eli 499 eurolla Galaxy S22 on edelleen pätevä puhelin ja melko pieni sellainen. Laitteessa on muun muassa 6,1 tuuman AMOLED-näyttö, Samsung Exynos 2200 -piiri, 3700 mAh akku ja 50 megapikselin pääkamera. Tarkemmat speksit näet täältä Galaxy S22 käyttää tällä hetkellä Android 13 -versiota ja luvassa on vielä kolme suurempaa päivitystä. Tältäkin osin laite on edelleen hyvä hankinta.Tarjous löytyy Gigantilta ja on saatavilla Gigantti Klubilaisille. Tarjous on voimassa 16.7. asti.