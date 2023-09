Päivän diili: Galaxy Watch4 Classicin 46 mm:n version saa nyt 149 eurolla

Päivän diili

julkisti kesän aikana Galaxy Watch6 -sarjan , joka koostuu tavallisesta Watch6- ja kiertyvää kehää käyttävästä Watch6 Classic-kellosta. Nämä kuitenkin maksavat melko paljon, sillä hinnat alkavat Classicin kohdalla yli 400 eurosta.Mikäli tuollaisen kiertyvän kehän haluaa, vaihtoehtona löytyy parin vuoden takainen malli. Se onkin nyt entistä houkuttelevampi vaihtoehto, sillä 46 mm:n Watch4 Classicin Bluetooth-version saa nyt 149 eurolla ja LTE-version 199 eurolla Watch4 Classic 46 mm:n versiossa on 1,4 tuuman AMOLED-näyttö ja runko ruostumatonta terästä. Terveysominaisuudet ovat lähes samat kuin Galaxy Watch6 Classicissa, mutta uudemmat mallit tarjoavat esimerkiksi suorituskyvyn osalta parempaa ratkaisua. Käyttöjärjestelmän osalta Galaxy Watch4 Classic on myös edelleen ajan tasalla, sillä Samsung juuri päivitti Watch4:n uusimpaan Wear OS 4 / One UI 5 Watch -versioon Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjous on voimassa 1.10. asti.