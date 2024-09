EU saattaa lätkäistä tänään Applelle historialliset, jopa 12 miljardin euron sakot

julkisti eilen uudet iPhone 16 -mallinsa sekä uudet Apple Watch -mallit Yhtiö on tähän saakka lähes aina julkaissut uudistetut iPhonensa tiistaisin - nyt julkistus osui tavallisesta poiketen maanantaille. Tähän saattaa olla raadollinen syy.Talousmedia mukaan tänään selviää se, räpsäiseeköApplelle jättimäiset sakot.on jo kahdeksan vuoden ajan tutkinut, onko Apple yhteistyössä Irlannin valtion kanssa, vältellyt veroja Euroopassa. Tutkinta kohdistuu vuosien 2004 ja 2014 väliseen ajanjaksoon, jona aikana komission mukaan yhtiö olisi onnistunut välttämään Euroopassa jopa 14 miljardin dollarin edestä veroja

Taustalla on - komission mukaan - EU-lainsäädännön vastainen verojärjestely, jossa Apple ja Irlanti ovat rakentaneet monimutkaisen verotushimmelin, jonka ansiosta Apple on onnistunut välttelemään veroja koko Euroopan Unionin alueella.Tutkinnan myötä kyseinen 12,7 miljardia euroa on ollut jäädytettynä jo vuosien ajan ja oikeusjuttu on edennyt vaihe kerrallaan ja valitustuomioistuin kerrallaan eteenpäin.Päätöksenteon ylin elin eli Euroopan Unionin tuomioistuin on irlantilaislähteiden mukaan antamansa tuomionsa jutussa 10.9.2024 eli tänään.Luonnollisesti mediahuomio uusien tuotteiden julkaisun osalta oli parempi saada ennen mahdollista langettavaa tuomiota - joten Applen julkistustapahtuma osui tällä kertaa maanantaille.