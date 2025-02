Päivän diili: viime vuoden Galaxy S24 Ultra mainiossa alessa - hinta 799 euroa

Päivän diili

on jo julkaissut tämän vuoden huippupuhelimet eli Galaxy S25 -sarjan , jonka kärkimalli on Galaxy S25 Ultra. Kyseinen laite tarjoaa pitkältikin sitä parasta mahdollista tekniikkaa, mutta selvästi yli 1000 euron hintalapulla Siksipä onkin hyvä pohtia edeltäjän ostamista, sillä näitä myydään edullisempaan hintaan. Galaxy S25 -sarjan tullessa myyntiin Galaxy S24 Ultran hinta laski selvästi.Galaxy S24 Ultran 256 gigatavun versiota on myyty viime aikoina 949 eurolla, mutta nyt hintaa on 799 euroa . Myös suurempi muistiversio eli 512 gigatavun mallin hinta on laskenut 1099 eurosta 899 euroon Alennettuun hintaan Galaxy S24 Ultra on todella hyvän hinta-laatusuhteen omaava kännykkä. Tarkemmat tiedot siitä saat Puhelinvertailun Galaxy S24 Ultra arvostelusta Tarjoukset löytyvät useilta jälleenmyyjiltä.