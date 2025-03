Alkuvuodesta julkaistu OnePlus 13R irtoaa nyt 150 euroa halvemmalla

OnePlus 13R, 599 euroa



(hinnat muissa kaupoissa)







Kehuimme arvostelussa etenkin OnePlussan akkukestoa ja suorituskykyä sekä pääkameran erinomaista laatua. Moitteita tuli siitä, että puhelimen hinta oli tuolloin ominaisuuksiin nähden hieman liian kova sekä siitä, että sen laajakulmakamera ei yllä puhelimen muiden kameroiden tasolle.



Puhelimen kovin kilpailija on mielestämme viime vuoden lippulaivamalli OnePlus 12, jota sitäkin saa alle 600 eurolla. OnePlus 12 ja OnePlus 13R välisiä eroja voi tutkia täällä.



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission. Emme tiedä kauanko tarjous on voimassa tai kuinka paljon jälleenmyyjällä on tuotetta varastossa.

Alkuvuodesta Euroopassa myyntiin tulluton OnePlussan näkemys siitä, miltä näyttää "fiksusti karsittu" lippulaivapuhelin. Nyt puhelinta saa tarjouksesta alle 600 eurolla Eli OnePlus 13R on yhtiön "oikean" lippulaivapuhelimen, OnePlus 13:n sisarmalli, josta on napsaistu sieltä täältä asioita pois, jotta hinta on saatu painettua hieman inhimillisemmälle tasolle.Karsimisista huolimatta puhelimen julkaisuhinta oli hieman tyly. Tuolla hintalapulla annoimme OnePlus 13R:lle arvostelussamme neljä tähteä viidestä Isoin moite puhelimen osalta arvostelussamme oli juurikin sen hintalappu, joka tuntui edelleen hieman liian kovalta. Totesimme yhteenvedossamme tammikuussa näin:Alunperin veikkasimme, että tuohon 600 euron hintaluokkaan päästäisiin vasta kesällä 2025, mutta niin vain kävi, että hinta on tipahti alle 600 euroon jo nyt.Tarjous löytyy täältä: