Garmin Fenix 8 AMOLED-versioiden hinta tipahti ensimmäistä kertaa isommin

urheilukellojen malliston lippulaivamalli on ollut jo vuosien ajan Fenix-sarja. Fenix -mallisto uudistui elokuussa 2024 ja samalla Garmin tavallaan yhdisti aiemmat Fenix- ja Epix-mallistonsa yhden mallisarjan alle.Uudistuksen yksi ikävä puoli oli se, että uutuuksien hinnat olivat erittäin, erittäin kovat: mallien hinnat alkoivat julkistushetkellä 1039 eurosta. Sen jälkeenkään Fenix 8:n hintataso ei ole ihmeemmin laskenut, mutta hintatutkaamme osui nyt ensimmäinen isompi Fenix 8 -tarjous.Nyt sekä fyysisesti pienintäAMOLED-näytöllistä Fenix 8 -mallia että keskikokoistaAMOLED-mallia saisi alle 800 eurolla.Tarjoukset alla:Tähän saakka halvin, millä kumpaakaan versiota on myyty oli Black Fridayn aikoihin ollut 869 euron hinta.

Myös isoin Fenix 8, eli 51 mm kokoinen AMOLED-malli on tarjouksessa, mutta se maksaa alennuksessakin 929 euroa . Aiemmin isoimman mallin hinta on pyörinyt noin 1000 euron tasolla.Teknisesti eri AMOLED-versioissa ei ole muuta eroa kuin fyysinen koko, akun koko ja näytön koko. Isoimmissa malleissa akkukestoa on enemmän, vaikka näyttökin kasvaa. Perinteisempää matriisinäyttöteknologiaa käyttävien, mutta erittäin hurjaa akkukestoa tarjoavien Fenix 8 Solar -mallien hinnat eivät ole tällä kertaa laskeneet.