Hinta tipahti: Uusin Google Pixel -puhelin nyt alle 400 eurolla

Maaliskuussa 2025 julkaistiin tuoreinoma puhelinmalli, Google Pixel 9a.Pixel 9a:ta myytiin julkaisuhetkellään noin 600 euron hintalapulla, mutta kevään mittaan sen hinta laski jo mukavasti alaspäin. Toukokuussa Pixel irtosi suomalaisilta jälleenmyyjiltä jo 450 euron hinnalla, mutta nyt hintatutkassamme havaitsimme, että puhelimen hinta on tipahtanut alle 400 euron Pixel 9a:ta on pidetty jo ennen nykyistä alennushintaakin varsin mainiona keskihintaisena puhelimena. Se ei tarjoa mitään ylimääräistä kilkettä, mutta hoitaa kaiken tässä hintaluokassa vaadittavan luotettavasti ja varmasti.Erityisen kiinnostava puoli Pixeleissä on se, että ne saavat uusimmat Android-päivitykset aina välittömästi - ja niiden tukiaika on pidempi kuin millään muulla valmistajalla. Puhelimelle on jo julkaistu Android 16 -päivitys Huonona puolena mainittakoon hitaahko pikalataus ja se, että puhelimen mukana ei toimiteta lainkaan laturia. Pixel 9a on toki yhteensopiva USB PD -standardin kanssa, eli käytännössä kaikki modernit tarvikelaturit osaavat ladata sitä nopeahkosti.Tarjous alla:Kännyköiden tietokannastamme löydät Google Pixel 9a tarkemmat tekniset tiedot . Google itse myy omassa verkkokaupassaan puhelinta edelleen 579 euron hintalapulla.Myös isommalla tallennustilalla varustettu Pixel 9a on tarjouksessa. Sen hinta on ollut alimmillaan julkaisunsa jälkeen 549 euroa, mutta nyt sitä saa 499 eurolla