Päivän diili: Googlen edellisen Pixel-kellon hinnat romahtivat

Petteri Pyyny

Googlen edellisen Pixel-kellon hinnat tipahtivat reippaasti Suomessakin - alle 200e
Googlen julkisti eilen uudet Pixel Watch 4 -kellonsa, samalla, kun yhtiö julkaisi myös uudet Pixel-kännykkämallinsa.

Yksi välitön seuraus uusien kellomallien julkaisulle näkyi jo tänään Suomen jälleenmyyjillä: viime vuonna julkaistujen Google Pixel Watch 3 -älykellojen hinnat tipahtivat reippaasti alaspäin.

Isoimman prosentuaalisen rojahduksen otti malliston edullisin kello, 41mm kokoisella kellotaululla varustettu malli, jossa ei ole omaa mobiilidatayhteyttä. Kyseinen malli on maksanut helmikuusta 2025 lähtien 299 euroa, mutta nyt sen hinta tipahti 199 euroon.

Samalla tavalla tapahtui myös fyysisesti isommalle, mutta muutoin teknisesti identtiselle 45 millimetrin näytöllä varustetulle sisarmallille. Kyseinen malli maksoi aiemmin 349 euroa, mutta nyt sitä myydään 249 eurolla.

Myös omalla, itsenäisellä 4G-yhteydellä varustetuille malleille kävi vastaava, satasen tipahdus hinnoissa: omalla 4G-yhteydellä varustettu pienempi, 41mm kokoinen malli maksoi aiemmin 399 euroa ja nyt se maksaa 299 euroa. Ja isommalla, 45mm kellotaululla varustettu malli maksoi puolestaan aiemmin 449 euroa ja nyt se irtoaa omaksi 349 eurolla.

Tarjoukset alla:

Google Pixel Watch 3, 41 mm, WiFi, 199 euroa
Google Pixel Watch 3, 45 mm, WiFi, 249 euroa
Google Pixel Watch 3, 41 mm, 4G, 299 euroa
Google Pixel Watch 3, 41 mm, 4G, 349 euroa
Googlen Pixel Watch -kellot käyttävät yhtiön kehittämää WearOS -käyttöjärjestelmää, jota myös mm. OnePlus ja Samsung käyttävät omissa älykelloissaan.

