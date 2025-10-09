Googlen Pixel 9a -kännykkä nyt halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin

Puhelinta tuli myyntiin alunperin noin 600 euron hintalapulla, mutta jo keväällä puhelin laski ensin noin 450 euroon ja sittemmin 400 euroon. Mutta tuon jälkeen hinta on seilannut 400 euron ja 500 euron välimaastossa.
Nyt kuitenkin Pixel 9a:n hinta on laskenut alimmalle tasolleen koko sen myyntihistorian aikana ja malli irtoaa nyt omaksi 379 eurolla.
Kyseessä on 128 gigatavun tallennustilalla varustettu versio, josta löytyy 8 gigatavua käyttömuistia (RAM). Puhelimelle on julkaistu jo Android 16 -päivitys ja kännykkä tulee saamaan päivityksiä aina Android 22 -päivitykseen saakka eli vuoteen 2031 asti.
Pixel 9a:ta on kehuttu mm. sen selkeästä ja yksinkertaisesta muotoilusta, hyvästä vedenkestävyydestä, mainiosta akkukestosta sekä hintaluokassaan todella mukiinmenevästä kameroiden laadusta.
Myös Pixel 9a:n isommalla tallennustilalla varustettu versio, eli 256 gigatavun malli, on sekin nyt myynnissä alimmalla hinnallaan - kyseinen malli irtoaa 479 eurolla. Myös tässä mallissa on 8 gigatavua käyttömuistia.
