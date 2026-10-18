Opas: Myykö älykellosi sijaintitietojasi eteenpäin?

Mutta pahatahtoiselle toimijalle: suivaantuneelle ex-puolisolle, yritysvakoilijalle tai stalkkerille yksittäisenkin ihmisen sijaintitiedot voivat olla hyvinkin arvokasta tietoa.
Tähän liittyen HS.fi julkaisi hiljattain varsin kattavan katsauksen siitä, miten helposti yksittäisten ihmisten sijaintihistoriaa voi analysoida (maksumuuri, evästepakko) täysin avoimesti myytävistä sijaintitietopaketeista.
Kuten sivuston selvityksessä kävi ilmi, lähes poikkeuksetta sijaintitiedot kerätään puhelimelle asennettujen sovellusten kautta. Ja lähes aina käyttäjän itsensä asentamien, ilmaisten sovellusten kautta.
Mutta entäs sitten älykellot, jotka keräävät meistä äärimmäisen tarkkaa sijaintitietoa..?
Turvalliset valmistajatMuutama iso toimija voidaan varsin hyvällä omallatunnolla rajata "turvalliksi" tässä suhteessa: amerikkalainen Apple, amerikkalainen Garmin, suomalainen Polar ja suomalainen, mutta nykyisin kiinalaisen emoyhtiön omistuksessa oleva Suunto eivät käyttöehtojensa mukaan myy käyttäjiensä sijaintitietoja eteenpäin.
Näiden perinteisten äly- ja urheilukellotoimijoiden osalta maineriski olisi aivan liian valtava, jos ne itse ryhtyisivät kauppaamaan käyttäjiensä sijaintitietoja.
Wear OSGooglen kehittämä älykellojen käyttöjärjestelmä Wear OS on käytössä useilla laitevalmistajilla, kuten OnePlussalla ja Samsungilla sekä tietysti Googlen omissa kelloissa.
Googlen tapauksessa kellot yhdistetään oletusarvoisesti käyttäjän omaan Google-tillin. Ja koska Googlen ydinbisnes ei ole hakukoneen pyörittäminen tai älykellojen valmistus, vaan mainosmyynti, yhtiön käyttöjärjestelmää käyttävät kellot lähtökohtaisesti täydentävät tiedoillaan Googlen itsensä käyttäjästä keräämää mainosprofiilia.
Googlekaan ei kuitenkaan kerää treeneistä tai terveystiedoistaan syntynyttä dataa mainosverkkonsa käyttöön. Sen sijaan Wear OS -kelloista kerätään aika ajoin sijaintitietoa, samaan tapaan kuin Android-puhelimista, joista saadaan Googlelle yleistasoista kuvaa siitä, missä käyttäjä milloinkin on.
Google ei varsinaisesti myy tätä dataa itse eteenpäin lainkaan, sillä se on yhtiön tärkein bisnesväline. Mutta se toki mahdollistaa mainosten kohdennuksen omassa verkossaan ja omilla mainostyökaluillaan.
Mutta Googlelle päätynyttä, kellosta kerättyä tarkkaa tai edes summittaista sijaintidataa eivät muut saa käyttöönsä kuin Google.
Pienet valmistajatMitä tuntemattomampi kellomerkki on kyseessä ja mitä edullisemmin se jossain halpakaupan tarjouksessa on myynnissä, sitä enemmän riskit kasvavat.
Kannattaa aina itsekseen miettiä siitä, mikä on todennäköisimmin kellon valmistaneen yhtiön liiketoimintamalli.
Polarin ja Garminin kaltaisilla yhtiöillä bisnesmalli on myydä varsin arvokkaita kelloja. Googlella bisnesmallina on kerätä käyttöjärjestelmästä tietoja oman mainosverkkonsa polttoaineeksi. Applen ideana on lukita käyttäjät omaan ekosysteemiinsä.
Mutta monilla muilla valmistajilla liiketoimintamalli voi olla varsin inhimillinen: tehdään rahaa kaikilla mahdollisilla tavoilla, millä sitä suinkin voidaan tehdä.
Todellinen riski: SovelluksetLopulta kuitenkin tärkeimmät riskit eivät yleensä liity kellon käyttöjärjestelmään tai kelloon itseensä, vaan sovelluksiin.
Todennäköisin tapa saada omia sijaintitietojaan vuotamaan älykellosta on se, että kelloon asentaa sovelluksia, jotka haluavat itselleen oikeudet sijaintitietoihin.
Olipa se sitten taskulaskin, taskulamppusovellus tai musiikkisovellus, jonka päätit asentaa kelloon - jos se kysyy tarpeettomasti lupaa sijaintitietoihin, sovellus hyvin todennäköisesti myy kyseistä dataa eteenpäin.
Tai oikeastaan täsmennettäköön, että sovellukset tai sovelluskehittäjät eivät nekään yleensä suoraan myy dataa mihinkään, vaan sovelluksiin on paketoitu mukaan jonkin data brokerin tarjoama kilke (SDK), joka automaattisesti kerää tietoja data brokereille, eli laajoja tietovarantoja kerääville tahoille, joihin Helsingin Sanomatkin viittasi artikkelissaan.
Kyseiset valtavia tietovarantoja keräävät data brokerit sitten tyypillisesti maksavat jonkinlaisia, käyttäjämääriin pohjautuvia korvauksia sovellusten kehittäjille.
Apple on pyrkinyt rajoittamaan tätä toimintaa omassa älykellojen ekosysteemissään, mutta edes Apple ei sitä oikeasti pysty estämään, jos käyttäjä antaa sovelluskaupasta asennetulle sovellukselle luvan sijaintitietoihin.
Todellinen riski: Ulkopuoliset palvelutToinen riski liittyy siihen, miten käyttäjä antaa kerättyjen tietojen siirtyä muihin palveluihin.
Juoksijoille ja pyöräilijöille on tarjolla hurja määrä erilaisia verkkopalveluita, joihin voi suoraan yhdistää älykellonsa keräämän datan.
Tunnetuimmat, kuten Strava, ovat tässä suhteessa luotettavia, sillä niilläkin on valtava riski mainehaitasta, jos ne lähtevät sooloilemaan käyttäjiensä sijaintitiedoilla.
Mutta mitä tuntemattomampi uusi palvelu on kyseessä, johon voisi halutessaan kipata treenausdatansa saadakseen niistä kivoja käppyröitä, sitä todennäköisempää on, että kerätyt tiedot pyritään muuttamaan rahaksi tavalla tai toisella.
Valtiotason toimijatToki, sitten on olemassa yksi merkittävä poikkeus kaikkeen aiemmin lueteltuun - eli valtiotason toimijat.
Yhdysvallat ja Kiina saavat koska tahansa omien maidensa toimijoilta kaiken käyttäjistä kerätyn datan halutessaan, sillä maiden lainsäädännöt antavat niiden viranomaisille äärimmäisen laajat oikeudet päästä ihmisten henkilötietoihin.
Näiden kahden välilläkin on toki merkittäviä eroja, sillä Kiinassa lainsäädäntö vaatii Kiinan viranomaisille suoraa pääsyä kiinalaisten toimijoiden keräämiin tietoihin, kun taas Yhdysvalloissa tietoihin pääsyyn vaaditaan pääsääntöisesti oikeuden päätös, haaste tai kansalliseen turvallisuuteen liittyvä määräys.
Pieni annos realismiaÄlykellothan eivät kerää GPS-sijaintidataa muuten kuin suorituksen aikana tai silloin, kun käytössä on jokin sovellus, joka sijaintia tarvitsee.
Etenkin perinteisimmissä urheilukelloissa, kuten Garminin tai Polarin kelloissa, GPS ei käytännössä ole koskaan muutoin päällä kuin treenien aikana.
Ja tähän on selkeä syy. Olemme arvostelleet älykelloja jo vuosien ajan ja yksi havainto on toistunut aina: GPS-signaalin vastaanotto kuluttaa älykellon pientä akkua aivan tolkuttoman paljon.
Minkään kellon akku ei kestäisi kovinkaan kauaa, jos se jatkuvasti keräisi GPS-signaalia ja tallettaisi sitä.
Mikäli olet huolissasi omien sijaintitietojesi vuotamisesta verkkoon, ensisijainen epäilys kannattaa kohdistaa omaan kännykkääsi: ne keräävät käyttöjärjestelmätasolla karkeaa sijaintidataa itselleen, silloinkin kun GPS on kytketty pois päältä. Esimerkiksi Android kerää Googlelle sijaintitietoa kännykkäverkon tukiasemien, WiFi-reitittimien ja lähistöllä olevien Bluetooth-laitteiden kautta.
Kauppatavaraksi omat sijaintitiedot kuitenkin päätyvät yleensä vain asennettujen sovellusten kautta - olipa ne asennettu sitten kelloon tai kännykkään.
Verkkosivustojen evästeet eivät ole tässä kuviossa se riski, sillä yksikään verkkosivusto ei saa sijaintitietoa, ellei sitä nimenomaisesti sille anna.
YhteenvetoYhteenvetona todettakoon, että älykellot varsin loogisesti keräävät käyttäjistään hyvinkin tarkkaa sijaintitietoa. Mutta pienten akkujensa ansiosta ne eivät kerää sitä muutoin kuin suorituksen aikana.
Suurimmat älykellovalmistajat eivät myy keräämiään tietoja eteenpäin kenellekään. Googlen käyttöjärjestelmää käyttävät kellot luovuttavat kuitenkin yleistasoisia sijaintitietoja Googlelle, mutta Googlekaan ei tietoja muille myy - vaan käyttää ne oman mainosverkkonsa polttoaineena.
Suurimmat riskit älykelloissa liittyvät siihen, mitä sovelluksia kelloon itseensä tulee asennettua. Pienet, ilmaiset sovellukset saattavat hyvinkin todennäköisesti rahoittaa toimintaansa myymällä keräämiään tietoja eteenpäin.
Tältä voi välttyä sillä, että ei asentele kelloonsa sovelluksia ja vähintäänkin jättää antamatta niille tarpeettoman paljon oikeuksia, mm. sijaintitietoihin.
Toinen merkittävä riski liittyy siihen, että käyttäjä itse jakaa kellon keräämiä tietoja eteenpäin, epämääräisiin verkkopalveluihin, jotka lupaavat vaikkapa tarjota ilmaisia treenaussuunnitelmia vastineeksi, kunhan vain yhdistää Stravansa tai älykellonsa tiedot heidän palveluun.
Mikäli aihe kiinnostaa tarkemmin, suosittelemme lukemaan myös erinomaisen artikkelin älykellojen tietojen keräämisen läpinäkyvyydestä kansalaisjärjestö EFFin sivuilta.
Ja luonnollisesti, tutustumaan äly- ja urheilukellojen arvosteluihimme, joita olemme julkaisseet jo vuosien ajan.
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