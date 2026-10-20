MobilePay käy nyt iän todistamiseen - mutta ei kelpaa vielä missään

Petteri Pyyny

MobilePay käy nyt iän todistamiseen - mutta ei kelpaa vielä missään
MobilePay on laajentanut toimintaansa hieman yllättävään suuntaan Suomessa tänään.

Jatkossa sovelluksen avulla voi todistaa ikänsä tietyissä, hyvin rajatuissa tapauksissa, mikäli ikärajan asettanut taho hyväksyy MobilePayn ratkaisun ikärajan seurantaan.

Pian Vippsiksi nimensä vaihtava MobilePay kertoo tempun pohjautuvan siihen, että jokainen yli 15-vuotias sovellusta käyttävä tunnistautuu palveluun vahvan tunnistautumisen avulla. Eli MobilePay tietää varmuudella sovelluksen käyttäjän iän jo ennestään.

Ongelmana onkin se, miten saadaan ikärajan asettaneet tahot hyväksymään MobilePaysta näytettävä ikä todisteeksi. Kaupat eivät sitä pysty ottamaan käyttöön alkoholin tai tupakan myynnissä, sillä kyseisiä ikärajavalvontoja säätelee Lupa- ja valvontavirasto - eli kaupat eivät voi sooloilla vapaasti sen suhteen, miten täysi-ikäisyyden voi todistaa kassalla.



MobilePay kutsuu itsekin ratkaisua "kevyeksi ratkaisuksi" ja nykyisellään se voisi toimia ikärajalla varustettujen festareiden sisäänpääsyn valvontaan tai vaikkapa kaupan itsensä asettamien energiajuomien ikärajojen valvontaan.

Sovellus ei kerro sitä tarkistavalle taholle käyttäjän tarkkaa syntymäaikaa, vaan kertoo tiedon siitä, onko käyttäjä yli 16-, 18-, 20- tai 24-vuotias.

Malli vastaa pitkälti samaa, miten Euroopan Unionin tasoinen digilompakko tulee ratkaisemaan ikärajojen todentamisen. EU:n digilompakko on tulossa käyttöön ensi vuonna ja täysi-ikäisyyden todistaminen tulee olemaan yksi sen ominaisuuksista.

MobilePay voi halutessaan sertifioida sovelluksensa EU:n digilompakkoasetuksen mukaiseksi ratkaisuksi ensi vuonna, jolloin se kävisi myös täysiverisestä, laillisesta iän todistamisen välineestä. Digitaalisesta henkilöllisyystodistuksesta se ei nykymuodossaan kävisi, sillä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tapahtuvaa digilompakon varmennusta ei EU-tasolla lasketa tarpeeksi vahvaksi tunnistautumiseksi.


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