Päivän diili: Google Pixel 10 Pro erittäin hyvällä hinnalla

Petteri Pyyny

Päivän diili: Google Pixel 10 Pro erittäin hyvällä hinnalla
Tänään tarjoustutkaamme osui erinomainen, takaisin palannut tarjous, sillä Googlen viime vuoden huippupuhelinta saisi nyt varsin hyvällä tarjoushinnalla.

Elokuussa 2025 julkaistu Google Pixel 10 Pro maksoi julkaisuhetkellään Suomessa 1159 euroa. Sittemmin Googlen lippulaivapuhelimen hinta on laskenut tasaisesti hieman lompakkoystävällisempiin hintatasoihin ja puhelin maksoi Suomessa koko kesän halvimmillaan Suomessa noin 825 euroa.

Sitten syyskuun lopulla puhelin tipahti ensimmäistä kertaa reippaasti edullisemmaksi, 649 euron hintatasoon. Mutta tuo kampanja päättyi lokakuun alkupuolella ja hinta nousi edullisimmillaankin takaisin noin 800 euron tasolle.

Mutta nyt ollaan palattu takaisin tuohon syys-lokakuun taitteen hintatasoon - eli Pixel 10 Pron saisi nyt omakseen 649 eurolla. Hinta on mielestämme erinomaisen hyvä.

Tarjouksessa on ainoastaan 128 gigatavun tallennustilalla varustetut malli. Tarjous löytyy täältä:

Google Pixel 10 Pro (128GB), 649 euroa
(hinnat muissa kaupoissa)




Pixel 10 Prossa on kolme takakameraa: 50 megapikselin pääkamera optisella kuvanvakaimella, 48 megapikselin telekamera sekin optisella kuvanvakaimella sekä 48 megapikselin ultralaajakulmakamera. Googlen kameraosaamista on kehuttu paljon viime vuosien arvosteluissa ja kokemuksemme mukaan kehuille on vastinettakin. Puhelimessa on 16 gigatavua keskusmuistia (RAM) ja se tukee myös langatonta latausta.

Erityisen houkuttelevaksi Pixel 10 Pron tekee sen valtavan hyvä päivityslupaus: vaikka se on viime vuoden malli, sille luvataan vielä kuusi suurta Android-päivitystä eli se tulee saamaan vielä vuonna 2032 julkaistavan Android 23:n.



Todettakoon toki, että Pixel-mallistosta oli sen lanseerauksen yhteydessä tarjolla erinomaisia vaihtohyvitysdiilejä, mutta alle 649 euron puhelinta ei ole saanut Suomesta koskaan ilman vaihtodiilejä.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


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