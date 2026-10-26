Tuntemattomista lähettäjätunnuksista tulevat tekstiviestit merkitään jatkossa lähettäjällä "Roskaposti"

Tällä tarkoitetaan sitä, että kun saat tekstiviestin, jossa näkyy lähettäjänä puhelinnumeron sijaan Posti, kyseessä on lähettäjätunnus.
SMS-standardi ei ole sinänsä säädellyt sitä, kuka mitäkin lähettäjätunnusta on käyttänyt, mutta Suomessa operaattorit ja Traficom loivat keväällä tähän oman, erillisen rekisterinsä.
Nyt rekisterin käyttöönotossa otetaan uusi vaihe, kun 2.11.2026 alkaen operaattoreiden täytyy reagoida tekstiviesteihin, jotka lähetetään sellaista lähettäjätunnusta käyttäen, joka ei ole Traficomin rekisterissä (tai lähettäjätunnusta yrittää käyttää väärä taho).
Mikäli joku yrittää lähettää Posti -lähettäjätunnuksella tekstiviestejä, ilman että lähettäjänä on oikeasti tunnusta hallinnoiva Posti Oyj, tekstiviesti pitää operaattoreiden toimesta joko estää tai merkitä lähettäjänimellä Roskaposti.
Samoin toimitaan, jos lähettäjätunnuksena yritetään käyttää jotain sellaista tunnusta, jota ei ole rekisteröity lainkaan (vaikkapa "Virallinen Posti").
Tällä pyritään siihen, että vastaanottajat hahmottaisivat aiempaa selvemmin, että kyseinen viesti on roskapostia - tai mahdollinen huijausyritys. Eli se on varoitus, mutta lopulta päätös siitä, miten viestiin reagoi, jää viestin vastaanottajan omalle vastuulle.
Traficom huomauttaa myös, että rekisteri on pääosin suomalaisten organisaatioiden käyttämä. Eli mikäli varaa vaikkapa kansainvälisestä palvelusta ulkomailla ollessaan ravintolapöydän, varausvahvistuksen vahvistusviesti saatetaan merkitä Roskaposti -lähettäjätunnuksella.
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