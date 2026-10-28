Android 17 -päivitykset: Näille puhelimille se saapuu (tilanne 28.10.2026)

Kuten tavallista, päivitys saapui ensimmäisenä Googlen omille Pixel-puhelimille. Mutta muutkin valmistajat ovat olleet tällä kertaa varsin nopeita ensimmäisten päivitystensä osalta.
Xiaomi sai päivityksen parille puhelinmallilleen julkaistua jo heinäkuussa ja Motorola seurasi perässä elokuussa. Myös Sony ja Samsung ovat saaneet ovat päivitysjunansa liikkeelle mallikkaasti.
Mutta näin lokakuun 2026 lopulla, etenkin Motorolan tahti on ollut yllättävän vauhdikas. Samsung viivytteli hieman ennen päivityskoneen käynnistymistä, mutta lokakuun puolenvälin jälkeen myös korealaisjätti on ryhtynyt julkaisemaan Android 17 -päivityksiä vauhdilla mallistolleen. Oppo ja OnePlus aloittivat omien mallistojensa päivitykset nekin aivan lokakuun lopulla - joskin päivitykset ovat vielä toistaiseksi saatavilla vain valikoiduissa Aasian maissa. Realmen osalta Android 17 tullaan näkemään ensimmäisissä malleissa vasta aivan loka-marraskuun taitteessa.
Veikkaamme, että hitaimmat valmistajat saavat osalle tuetuista puhelimistaan Android 17 -päivityksen julkaistua vasta, kun Android 18 on jo julkaistu kesällä 2027. Lisäksi Sony yllätti ikävästi asiakkaansa ja päätti perua yhden puhelimensa Android 17 -päivityksen kokonaan.
Alla on lista kännyköistä, joille Android 17 -päivitys on luvattu joko virallisesti kännykkävalmistajan toimesta tai sitten päivityslupauksen suhteen on tehty oletuksia siitä, miten valmistaja on yleensä tietyn hintapisteen mallejaan päivittänyt. Listamme perustuu osittain valmistajien kotisivujen tietoihin, osittain taas Android Update Tracker -sivuston tietoihin, osittain omaan mutuumme.
Mikäli puhelintasi ei löydy listalta, on hyvin todennäköistä, että se ei tule enää saamaan lainkaan Android 17 -päivitystä. Uutta puhelinta kannattaa metsästää kännyköiden tietokannastamme sekä tietysti arvosteluistamme.
Tulemme päivittämään listaa säännöllisesti, kun loputkin valmistajat etenevät Android 17 -päivityksissään.
- Asuksen puhelimet
- Cepterin puhelimet
- Fairphonen puhelimet
- Googlen Pixel -puhelimet
- Honorin puhelimet
- Motorolan puhelimet
- Nothingin puhelimet
- OnePlussan puhelimet
- Oppon puhelimet
- Realmen puhelimet
- Samsungin puhelimet
- Sonyn puhelimet
- Xiaomin puhelimet
AsusNäille malleille päivitys on luvattu julkaista:
- Asus ROG Phone 9 (viimeinen Android-versio)
- Asus ROG Phone 9 Pro (viimeinen Android-versio)
- Asus Zenfone 12 Ultra (viimeinen Android-versio)
CepterNäille malleille päivitys on luvattu julkaista:
- Cepter Nivo A1
- Cepter Nivo V2 (viimeinen Android-versio)
- Cepter Nivo X3
FairphoneNäille malleille päivitys on luvattu julkaista:
- Google Pixel 10
- Google Pixel 10a
- Google Pixel 10 Pro
- Google Pixel 10 Pro Fold
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 11
- Google Pixel 11 Pro
- Google Pixel 11 Pro Fold
- Google Pixel 11 Pro XL
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7a
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9a
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro Fold
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel Fold
HonorPäivitys on jo julkaistu:
- Honor 200 Pro (viimeinen Android-versio)
- Honor 200 (viimeinen Android-versio)
- Honor 300
- Honor 300 Pro
- Honor 300 Ultra
- Honor 400
- Honor 400 Lite
- Honor 400 Pro
- Honor 400 Smart (5G)
- Honor 600 (5G)
- Honor 600 Lite (5G)
- Honor 600 Pro
- Honor 600 Smart
- Honor 600e
- Honor GT
- Honor Magic V3
- Honor Magic V5
- Honor Magic V6
- Honor Magic Vs3
- Honor Magic6 Pro
- Honor Magic6 Ultimate
- Honor Magic7
- Honor Magic7 Lite
- Honor Magic7 Pro
- Honor Magic8
- Honor Magic8 Lite 5G
- Honor Magic8 Pro
MotorolaPäivitys on jo julkaistu:
- Motorola Edge 50 Ultra (viimeinen Android-versio)
- Motorola Edge 60 (viimeinen Android-versio)
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60 Pro (viimeinen Android-versio)
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Moto G86 (viimeinen Android-versio)
- Motorola Moto G86 Power (viimeinen Android-versio)
- Motorola Razr 60 Ultra
- Motorola Razr 70 Ultra
- Motorola Signature
- Motorola Edge (2025)
- Motorola Edge 50 Fusion (viimeinen Android-versio)
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Edge 50 Pro (viimeinen Android-versio)
- Motorola Edge 60 Neo
- Motorola Edge 60 Stylus (viimeinen Android-versio)
- Motorola Edge 70 Max
- Motorola Edge 70 Pro+
- Motorola Moto G (2025) (viimeinen Android-versio)
- Motorola Moto G Power (2025) (viimeinen Android-versio)
- Motorola Moto G37 (viimeinen Android-versio)
- Motorola Moto G37 Power (viimeinen Android-versio)
- Motorola Moto G47 (viimeinen Android-versio)
- Motorola Moto G56 (viimeinen Android-versio)
- Motorola Moto G57 Power (viimeinen Android-versio)
- Motorola Moto G67
- Motorola Moto G75
- Motorola Moto G77
- Motorola Moto G87 (viimeinen Android-versio)
- Motorola Razr 70
- Motorola Razr 70+
- Motorola ThinkPhone 25
- Motorola edge 70 plus
- Motorola razr 50 (viimeinen Android-versio)
- Motorola razr 50 Ultra (viimeinen Android-versio)
- Motorola razr 60
NothingPäivitys on jo julkaistu:
- Nothing CMF Phone 2 Pro
- Nothing Phone (2a) (viimeinen Android-versio)
- Nothing Phone (2a) Plus (viimeinen Android-versio)
- Nothing Phone (3a)
- Nothing Phone (3a) Lite
- Nothing Phone (3a) Pro
- Nothing Phone (4a)
- Nothing Phone (4a) Pro
- Nothing Phone (4b)
OnePlusPäivitys on jo julkaistu:
- OnePlus 11 (viimeinen Android-versio)
- OnePlus 12
- OnePlus 12R (viimeinen Android-versio)
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord 6
- OnePlus Nord CE5
- OnePlus Nord CE6
- OnePlus Nord CE6 Lite
- OnePlus Open (viimeinen Android-versio)
OppoPäivitys on jo julkaistu:
- Oppo Find N5
- Oppo Find N6
- Oppo Find X10
- Oppo Find X10 Pro Max
- Oppo Find X8 Pro
- Oppo Find X9
- Oppo Find X9 Pro
- Oppo Find X9 Ultra
- Oppo Find X9s
- Oppo Reno 16
- Oppo Reno 16 F
- Oppo Reno 16 Pro
- Oppo F29 Pro
- Oppo Find X7
- Oppo Find X7 Ultra
- Oppo Find X8
- Oppo Find X8 Ultra
- Oppo Find X8s
- Oppo Find X9s Pro
- Oppo Reno 11 (viimeinen Android-versio)
- Oppo Reno 11 Pro (viimeinen Android-versio)
- Oppo Reno 11F (viimeinen Android-versio)
- Oppo Reno 12 (viimeinen Android-versio)
- Oppo Reno 12 Pro (viimeinen Android-versio)
- Oppo Reno 13 F
- Oppo Reno 14
- Oppo Reno 14 F
- Oppo Reno 14 Pro
- Oppo Reno 16 FS
- Oppo Reno 16c
- Oppo Reno15 (5G)
- Oppo Reno15 F (5G)
- Oppo Reno15 FS (5G)
- Oppo Reno15 Pro (5G)
RealmeNäille malleille päivitys on luvattu julkaista:
- Realme 14 (5G)
- Realme 14 Pro
- Realme 14 Pro+
- Realme 14T (viimeinen Android-versio)
- Realme 15
- Realme 15 Pro
- Realme 15T
- Realme 16 (5G)
- Realme 16 Pro
- Realme 16 Pro+
- Realme C100 (4G)
- Realme C100 (5G)
- Realme C100x
- Realme GT 6 (viimeinen Android-versio)
- Realme GT 6T (viimeinen Android-versio)
- Realme GT 7
- Realme GT 7 Pro
- Realme GT 7T
- Realme GT 8 Pro
- Realme P4
- Realme P4 Lite (5G)
- Realme P4 Pro
SamsungPäivitys on jo julkaistu:
- Samsung Galaxy A16 (4G)
- Samsung Galaxy A16 (5G)
- Samsung Galaxy A17 (4G)
- Samsung Galaxy A17 (5G)
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A27 (5G)
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A37
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A57
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M47
- Samsung Galaxy M54 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy S23 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy S23 Ultra (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy S23+ (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26 FE
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy Z Flip5 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy Z Flip6
- Samsung Galaxy Z Flip7
- Samsung Galaxy Z Flip7 FE
- Samsung Galaxy Z Flip8
- Samsung Galaxy Z Fold5 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy Z Fold6
- Samsung Galaxy Z Fold7
- Samsung Galaxy Z Fold8
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
- Samsung Galaxy A06 (5G)
- Samsung Galaxy A07 (4G)
- Samsung Galaxy A07 (5G)
- Samsung Galaxy A07s
- Samsung Galaxy A15 (4G)
- Samsung Galaxy A15 (5G)
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A34 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy A54 (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy F06 (5G)
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F17 (5G)
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy M06
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M17e
- Samsung Galaxy M34 (5G) (viimeinen Android-versio)
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M55
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy Xcover 7
SonyPäivitys on jo julkaistu:
- Sony Xperia 1 VI (viimeinen Android-versio)
- Sony Xperia 10 VII
XiaomiPäivitys on jo julkaistu:
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 17T (5G)
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Poco F7
- Xiaomi Poco F7 Pro
- Xiaomi Poco F7 Ultra
- Xiaomi Poco F8 Pro
- Xiaomi Poco F8 Ultra
- Xiaomi Poco M7 (4G)
- Xiaomi Poco M7 Plus (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi Poco M7 Pro 5G
- Xiaomi Poco M8
- Xiaomi Poco M8 Pro
- Xiaomi Poco X7 (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi Poco X7 Pro
- Xiaomi Poco X8 (5G)
- Xiaomi Poco X8 Pro (5G)
- Xiaomi Poco X8 Pro Max
- Xiaomi Redmi 15 (4G) (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi Redmi 15 (5G) (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi Redmi 15C (4G) (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi Redmi 15C (5G)
- Xiaomi Redmi 17 (4G)
- Xiaomi Redmi A7 Pro (4G)
- Xiaomi Redmi A7 Pro (5G)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro (5G) (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ (5G) (viimeinen Android-versio)
- Xiaomi Redmi Note 15 (5G)
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro+
Samalla listamme on ensimmäinen, jossa pyrimme ylläpitämään tietoa myös OnePlussan korvaajiksi Suomessa pyrkivistä Oppon ja Realmen malleista.
Päivitys 11.10.2026: Sekä Samsung että Motorola ovat saaneet lisää mallejaan päivitettyä, lista hoidettu ajan tasalle niiden osalta.
Päivitys 20.10.2026: Samsung ja Motorola ovat päivittäneet lisää omia mallejaan; Nothing sai päivitykset käyntiin; Sony perui yhden mallin päivityslupauksen kokonaan.
Päivitys 28.10.2026: Samsung ja Motorola ovat päivittäneet taas lisää mallistoaan; Sony sai päivityksiä ulos osalle malleistaan; OnePlus ja Oppo käynnistivät omat päivityksensä; Honorin yhteen malliin saapui päivitys.
Kommentoi artikkelia