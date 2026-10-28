Android 17 -päivitykset: Näille puhelimille se saapuu (tilanne 28.10.2026)

Petteri Pyyny

Android 17 -päivitykset: Näille puhelimille se saapuu (tilanne 28.10.2026)
Google julkaisi uusimman suuren Android-käyttöjärjestelmän version, Android 17:n kesäkuussa 2026.

Kuten tavallista, päivitys saapui ensimmäisenä Googlen omille Pixel-puhelimille. Mutta muutkin valmistajat ovat olleet tällä kertaa varsin nopeita ensimmäisten päivitystensä osalta.

Xiaomi sai päivityksen parille puhelinmallilleen julkaistua jo heinäkuussa ja Motorola seurasi perässä elokuussa. Myös Sony ja Samsung ovat saaneet ovat päivitysjunansa liikkeelle mallikkaasti.

Mutta näin lokakuun 2026 lopulla, etenkin Motorolan tahti on ollut yllättävän vauhdikas. Samsung viivytteli hieman ennen päivityskoneen käynnistymistä, mutta lokakuun puolenvälin jälkeen myös korealaisjätti on ryhtynyt julkaisemaan Android 17 -päivityksiä vauhdilla mallistolleen. Oppo ja OnePlus aloittivat omien mallistojensa päivitykset nekin aivan lokakuun lopulla - joskin päivitykset ovat vielä toistaiseksi saatavilla vain valikoiduissa Aasian maissa. Realmen osalta Android 17 tullaan näkemään ensimmäisissä malleissa vasta aivan loka-marraskuun taitteessa.

Veikkaamme, että hitaimmat valmistajat saavat osalle tuetuista puhelimistaan Android 17 -päivityksen julkaistua vasta, kun Android 18 on jo julkaistu kesällä 2027. Lisäksi Sony yllätti ikävästi asiakkaansa ja päätti perua yhden puhelimensa Android 17 -päivityksen kokonaan.

Alla on lista kännyköistä, joille Android 17 -päivitys on luvattu joko virallisesti kännykkävalmistajan toimesta tai sitten päivityslupauksen suhteen on tehty oletuksia siitä, miten valmistaja on yleensä tietyn hintapisteen mallejaan päivittänyt. Listamme perustuu osittain valmistajien kotisivujen tietoihin, osittain taas Android Update Tracker -sivuston tietoihin, osittain omaan mutuumme.

Mikäli puhelintasi ei löydy listalta, on hyvin todennäköistä, että se ei tule enää saamaan lainkaan Android 17 -päivitystä. Uutta puhelinta kannattaa metsästää kännyköiden tietokannastamme sekä tietysti arvosteluistamme.

Tulemme päivittämään listaa säännöllisesti, kun loputkin valmistajat etenevät Android 17 -päivityksissään.





Asus

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Cepter

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Fairphone

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Google

Päivitys on jo julkaistu:



Honor

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:



Motorola

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Nothing

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:



OnePlus

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Oppo

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:



Realme

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Samsung

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:



Sony

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Xiaomi

Päivitys on jo julkaistu:Beta-versio saatavilla:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Samalla listamme on ensimmäinen, jossa pyrimme ylläpitämään tietoa myös OnePlussan korvaajiksi Suomessa pyrkivistä Oppon ja Realmen malleista.

Päivitys 11.10.2026: Sekä Samsung että Motorola ovat saaneet lisää mallejaan päivitettyä, lista hoidettu ajan tasalle niiden osalta.

Päivitys 20.10.2026: Samsung ja Motorola ovat päivittäneet lisää omia mallejaan; Nothing sai päivitykset käyntiin; Sony perui yhden mallin päivityslupauksen kokonaan.

Päivitys 28.10.2026: Samsung ja Motorola ovat päivittäneet taas lisää mallistoaan; Sony sai päivityksiä ulos osalle malleistaan; OnePlus ja Oppo käynnistivät omat päivityksensä; Honorin yhteen malliin saapui päivitys.


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