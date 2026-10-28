Samsungin älykelloihin tulee uniapnean seuranta

Petteri Pyyny

Samsungin älykelloihin tulee uniapnean seuranta
Samsung laajentaa älykellojensa ja älysormuksensa terveyden seurannan ominaisuuksia tuomalla niihin entistä tarkemman uniapnean analyysin.

Yhtiö on saanut kotimaassaan Etelä-Koreassa jo vaadittavat viranomaishyväksynnät (koreaksi) uudelle, tekoälyyn perustuvalle uniapnean seurannalle, joka seuraa unenaikaisia hengityshäiriöitä aiempaa yksityiskohtaisemmin. Ominaisuus on tarkoitus tuoda Samsungin yhteensopiviin älylaitteisiin myös muissa maissa, kunhan Samsung saa sille kussakin maassa vaadittavat hyväksynnät. Yhdysvaltain viranomaiset hyväksyivät Samsungin uniapnean seurantaan tarkoitetun toiminnon jo heinäkuussa 2026.

Aiemmin Samsungin älykellot ovat pystyneet havaitsemaan merkkejä lähinnä keskivaikeasta tai vaikeasta uniapneasta. Tekoälypohjainen havainnointi parantaa Samsungin mukaan seurannan tarkkuutta merkittävästi: algoritmi laskee tuntikohtaiset hengityshäiriöt ja luokittelee ne kolmeen tasoon – lieviin, satunnaisiin ja toistuviin.



Aamulla kellon käyttäjälle ei siis enää kerrota vain yleistä "kyllä/ei" -tasoista riskiarviota edellisen yön unen katkoksista, vaan tarjolla on tarkempaa tietoa siitä, kuinka usein ja miten paljon hengityskatkoja tai -häiriöitä yön aikana esiintyi.

Analyysi perustuu unen aikana kerättyyn hengitysdataan ja sen pohjalle vaaditaan vähintään kahden nukutun yön unidata kellon mittaamana korkeintaan kymmenen päivän mittaisen jakson aikana. Varsinainen analyysi tehdään Samsungin kännykkäsovelluksessa, eikä niinkään kellossa itsessään. Myös tulokset näytetään kännykkäsovelluksen kautta.

Toiminto tuodaan päivityksenä Etelä-Koreassa ja vain aluksi Samsungin uusimmille älylaitteille, eli Samsung Galaxy Watch9 -mallistolle, Samsung Galaxy Watch Ultra2:lle sekä Samsung Galaxy Ring -älysormukselle.

Möyhemmin uniapnean tarkempi seuranta tulee ohjelmistopäivityksenä myös Galaxy Watch8 -sarjalle, Galaxy Watch7 -sarjalle sekä ensimmäisen sukupolven Galaxy Watch Ultra -kellolle. Sitä vanhempiin Samsungin kelloihin uutta, tarkempaa uniapnean seurantaa ei tulla lisäämään.


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