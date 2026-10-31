Whoopin näytöttömät aktiivisuusrannekkeet tulivat myyntiin Suomessa – saatavilla alkaen 239 eurolla

Suomessa saataville tulivat Whoop 5.0 One, Whoop 5.0 Peak sekä Whoop MG Life.
Laitteiden hinnat Gigantissa ovat 239 euroa (5.0 One), 279 euroa (5.0 Peak) ja 469 euroa (MG Life). Kaikkiin pakkauksiin sisältyy 12 kuukauden mittainen Whoop-jäsenyys kyseiselle palvelutasolle.
Whoopin hinnoittelumalli poikkeaakin perinteisistä laitevalmistajista: laitteen hankintahinta kattaa käytännössä ensimmäisen vuoden jäsenmaksun, ja ensimmäisen 12 kuukauden jakson päätyttyä laitteen ja sovelluksen hyödyntäminen vaatii tilauksen jatkamista. Whoopin omassa verkkokaupassa vastaavat vuositilaukset maksavat 199 euroa (One), 264 euroa (Peak) ja 399 euroa (Life) vuodessa.
Jäsenyyttä voi myös päivittää tasolta toiselle kesken kauden, jolloin korotuksen yhteydessä toimitetaan uusi laite, tai tilauksen voi laskea alemmalle tasolle seuraavan laskutuskauden alkaessa säilyttäen nykyisen laitteensa.
Rannekkeiden ohella Gigantin valikoimaan saapuivat myös vaihtorannekkeet, olkavarsinauhat ja lisävirtalähteet alkaen 51,99 euron hinnalla.
Malliston edullisin vaihtoehto Whoop 5.0 One keskittyy perusseurantaan. Se mittaa sykettä, sykevälivaihtelua, unta, fyysistä rasitusta ja palautumista sekä tarjoaa VO2 max -arvion ja kuukautiskierron seurannan. One toimitetaan tekstiilisellä CoreKnit-rannekkeella ja johdollisella peruslaturilla.
Pykälää kalliimpi Whoop 5.0 Peak puolestaan laajentaa ominaisuuksia ihon lämpötilan ja veren happipitoisuuden tarkkailuun, reaaliaikaiseen stressinseurantaan sekä biologista ikääntymistä mittaaviin Healthspan- ja Pace of Aging -arvioihin. Peak-mallin mukana toimitetaan tekstiilisen SuperKnit-rannekkeen lisäksi langaton ja vedenkestävä PowerPack-latauspakkaus, jonka avulla rannekkeen akun voi ladata suoraan ranteessa ilman, että laitetta tarvitsee riisua ja seurantaan tulisi katkoa.
Malliston huipulla on ruostumattomasta teräksestä valmistettu Whoop MG Life. Life-malli sisältää kaikki Peakin toiminnot, mutta tuo mukanaan sydänsähkökäyrää mittaavan EKG-toiminnon eteisvärinän havaitsemiseksi sekä päivittäisen verenpaineenseurannan. Paketissa toimitetaan myös astetta laadukkaampi SuperKnit Luxe -ranneke.
Kaikille kolmelle mallille luvataan jopa yli 14 päivän akunkesto yhdellä latauksella sekä 10 ATM -vedenkestävyysluokitus, joten laitteet soveltuvat huoletta myös vesiurheiluun.
Näytöttömien aktiivisuusrannekkeiden markkina on kasvanut ja monipuolistunut parissa vuodessa vauhdilla. Pitkään Whoop hallitsi kategoriaa lähes yksin, mutta nykyään tarjontaa riittää. Puhelinvertailunkin aiemmin arvostelema Googlen Fitbit Air toi markkinoille erittäin kevyen ja edullisen, vain noin sadan euron vaihtoehdon. Kotimainen Polar puolestaan esitteli oman Polar Loop -rannekkeensa 189 euron hintaan ja urheilukelloistaan tunnettu Garmin vastasi kilpailuun Cirqa-aktiivisuusrannekkeellaan 210 eurolla.
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