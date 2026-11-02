Opas: EU ja vaihdettavat kännykän akut

Asetuksessa on ollut erittäin pitkät siirtymäajat ja asetuksen kännyköitä käsittelevät vaatimukset astuvat voimaan pääosin helmikuussa 2027.
Ja akkuasetuksen yhteydessä isointa kohinaa käytiinkin nimenomaan kännyköistä - ja etenkin sen tiimoilta, että moni tulkitsi uuden akkuasetuksen palauttavan kännyköihin vaihdettavat akut. Eli vanhat kunnon irti napsautettavat akut.
Mutta nyt näyttää vahvasti siltä, että mitään paluuta vuosituhannen alkuun ei tulla näkemään, vaan kännykät pysyvät pitkälti samannäköisinä ja samanlaisina kuin nytkin.
Tähän on pari syytä.
VedenkestävyysAsetuksessa annetaan yksi merkittävä poikkeus akkujen vaihdettavuudelle.
Mikäli puhelin on sertifioitu vähintään IP67-tasoisesti sekä pölyltä että vedeltä suojatuksi ja jos puhelinvalmistaja lupaa akun kunnon säilyvän vaaditulla tasolla.
Asetuksen vaatima akun kuntotaso tarkoittaa sitä, että akun tulee säilyä vähintään 83% tasossa alkuperäisestä kunnostaan 500 lataussyklin jälkeen tai vähintään 80% kapasiteetissa 1000 lataussyklin jälkeen.
Kriteeri vaatii siis molempia: sekä veden- ja pölynkestävyyttä että lupausta akun kestävyydestä.
Nämä kriteerit täyttyvät nykyisin käytännössä kaikissa yli 500 euroa maksavissa puhelimissa. Puhelinten IP-luokitukset voi tarkistaa vaikkapa kännyköiden tietokannastamme.
Nämä ehdot täyttävien puhelinten osalta riittää, että akun pystyy vaihtamaan ammattimainen huoltoliike.
Vaihdettavuuden ei tarvitse olla liian helppoaToinen seikka, joka varmistaa sen, että puhelimiin ei tule sormella irtinapsautettavia akkuja, liittyy sekin asetustekstiin.
Akkuasetuksessa ei missään vaiheessa kerrota, että akkuja pitäisi pystyä vaihtamaan ilman työkaluja. Sen sijaan esimerkiksi runkoon tai puhelimen muihin osiin kiinni liimatut tai kiinnijuotetut akut kielletään (paitsi aiemmin kuvatuissa vedenkestävissä kännyköissä).
Eli halvoissa puhelimissa asetuksen ehdot täyttyvät, kunhan puhelimen sisältä löytyy akkuelementti, johon pääsee käsiksi avaamalla puhelimen takaosan ja akun vaihtaminen onnistuu tavallisilla työkaluilla.
Lisäksi valmistajien pitää tuoda vaihtoakkuja myyntiin, vähintään itsenäisiin huoltoliikkeisiin merkkihuoltojen lisäksi.
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