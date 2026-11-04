Päivän diili: Google Pixel 10a edullisemmin kuin koskaan

Petteri Pyyny

Päivän diili: Google Pixel 10a edullisemmin kuin koskaan
Tänään tarjoustutkaamme tarttui Googlen oman kännykkämalliston edullisin malli.

Keväällä 2026 arvostelussamme käynyt Google Pixel 10a maksoi julkaisuhetkellään 599 euroa. Silloin moitimme puhelinta aivan liian arvokkaaksi hintalappuunsa nähden.

Mutta totesimme arvostelumme lopussa, että kunhan puhelimen hinta laskee 300-400 euron hintahaarukkaan, se alkaa olemaan jo varsin fiksu ostos.

Nyt Pixel 10a:ta saisikin sitten edullisemmin kuin koskaan aiemmin eli 379 eurolla.

Tarjous löytyy täältä:

Google Pixel 10a (128GB), 379 euroa
(hinnat muissa kaupoissa)


Rahalla saa varsin mainiolla pääkameralla varustetun puhelimen, jonka tärkein myyntivaltti on kuitenkin sen hurja, vuoteen 2032 saakka ulottuva päivitystuki. Monia saattaa ilahduttaa myös se, että puhelin on hieman pienempi kuin valtaosa nykyisin myytävistä puhelimista.

Mikään täydellinen paketti kyseessä ei ole, sillä moitimme hitaahkoa pikalatausta ja piirisarjan suorituskykyä. Suosittelemmekin lukemaan Pixel 10a:n arvostelumme ajatuksella ennen ostopäätöstä.

Myös puhelimen isommalla tallennustilalla varustettu versio on sekin tarjouksessa:

Google Pixel 10a (256GB), 479 euroa
(hinnat muissa kaupoissa)




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