Motorola Signature 27 julki kovilla teknisillä ominaisuuksilla ja hintalapulla

Puhelin saapuu myyntiin joulukuun alussa 12 gigatavun RAM-muistilla ja 512 gigatavun tallennustilalla varustettuna, ja sen suositushinta asettuu peräti 1 899 euroon.
Korkeaa hintalappua perustellaan kovilla teknisillä ratkaisuilla. Laitteen etupuolta hallitsee Extreme AMOLED Duo Tandem -näyttö, joka hyödyntää kahta valoa tuottavaa kerrosta ja yltää parhaimmillaan jopa 12 000 nitin pistekohtaiseen huippukirkkauteen.
1,5K Super HD -tarkkuuden, Dolby Vision -tuen ja Pantone-värikalibroinnin ohella näyttöpaneelin luvataan kuluttavan jopa 34 prosenttia vähemmän virtaa ja kestävän 121 prosenttia pidempään kuin perinteiset AMOLED-paneelit.
Puhelimen suorituskyvystä vastaa Qualcommin uusi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 -järjestelmäpiiri, jonka jäähdytyksestä huolehtii mikrotimanteilla höystettyä lämpögeeliä ja aiempaa 40 prosenttia suurempaa höyrykammiota käyttävä ArcticMesh-järjestelmä. Yhteyksien osalta mukana on myös Wi-Fi 8 -valmius.
Kamerajärjestelmä muodostuu 50 megapikselin Sony LYTIA L910 -pääkamerasta LOFIC-teknologialla ja 3,5 asteen optisella kuvanvakautuksella, 200 megapikselin periskooppitelekamerasta 3-kertaisella suurennoksella ja 100x Super Zoomilla sekä 50 megapikselin ultralaajakulmakamerasta.
Lisänä puhelimessa on älypuhelinmarkkinoiden ensimmäinen erillinen EVS-toimintakenno (Event Vision Sensor), joka havainnoi valon voimakkuuden muutoksia. EVS-kenno toimii yhdessä Action Shot -ominaisuuden kanssa pysäyttäen nopean liikkeen ja maksimoiden käytettävissä olevan valon, jolloin vauhdikkaista tilanteista saadaan teräviä ilman kuvanlaadun heikkenemistä.
Etupuolella on myös 50 megapikselin kamera, joka tukee 4K-videokuvausta.
Laitteen toinen merkittävä valtti on kookas 7 000 milliampeeritunnin akku, joka on 35 prosenttia kookkaampi kuin edellisessä sukupolvessa. Akku tukee 90 watin langallista TurboPower-pikalatausta, jonka luvataan lataavan päivän tarpeisiin virtaa 12 minuutissa, sekä 50 watin langatonta pikalatausta.
Äänentoistosta huolehtii Audio by Bang & Olufsen uudella kaiutinrakenteella ja omilla äänitiloillaan. Keraamista ja lasipohjaista rakennetta yhdistävä puhelin hyödyntää Corning Gorilla Glass Ceramic 3 -lasia sekä alumiinirunkoa. Kestävyys täyttää MIL-STD-810H-vaatimukset, ja laitteella on IP68- ja IP69-luokitus.
Signature 27 on Motorolan ensimmäinen laite, joka tukee virallisesti GrapheneOS-käyttöjärjestelmää. Yhteistyössä GrapheneOS Foundationin kanssa toteutettu tuki tarjoaa tietoturvakriittisille käyttäjille vaihtoehdoksi Android Open Source Projectiin (AOSP) pohjautuvan avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän.
Lisäksi puhelimessa on rautatason ARM Memory Tagging Extension (MTE) -toteutus muistiturvallisuuden ja järjestelmän eheyden takaamiseksi. Motorolan omien ThinkShield- ja Moto Secure -ratkaisujen lisäksi laitteelle luvataan seitsemän vuoden käyttöjärjestelmä- ja tietoturvapäivitystuki.
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