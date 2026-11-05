Motorola Signature 27 julki kovilla teknisillä ominaisuuksilla ja hintalapulla

Janne Yli-Korhonen

Motorola Signature 27 julki kovilla teknisillä ominaisuuksilla ja hintalapulla
Motorola esitteli uuden lippulaivapuhelimensa, joka kantaa nimeä Motorola Signature 27. Laite tarjoaa ominaisuuksia, mutta samalla tähtää suoraan markkinoiden kalleimpaan kärkikastiin.

Puhelin saapuu myyntiin joulukuun alussa 12 gigatavun RAM-muistilla ja 512 gigatavun tallennustilalla varustettuna, ja sen suositushinta asettuu peräti 1 899 euroon.

Korkeaa hintalappua perustellaan kovilla teknisillä ratkaisuilla. Laitteen etupuolta hallitsee Extreme AMOLED Duo Tandem -näyttö, joka hyödyntää kahta valoa tuottavaa kerrosta ja yltää parhaimmillaan jopa 12 000 nitin pistekohtaiseen huippukirkkauteen.

1,5K Super HD -tarkkuuden, Dolby Vision -tuen ja Pantone-värikalibroinnin ohella näyttöpaneelin luvataan kuluttavan jopa 34 prosenttia vähemmän virtaa ja kestävän 121 prosenttia pidempään kuin perinteiset AMOLED-paneelit.

Puhelimen suorituskyvystä vastaa Qualcommin uusi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 -järjestelmäpiiri, jonka jäähdytyksestä huolehtii mikrotimanteilla höystettyä lämpögeeliä ja aiempaa 40 prosenttia suurempaa höyrykammiota käyttävä ArcticMesh-järjestelmä. Yhteyksien osalta mukana on myös Wi-Fi 8 -valmius.



Kamerajärjestelmä muodostuu 50 megapikselin Sony LYTIA L910 -pääkamerasta LOFIC-teknologialla ja 3,5 asteen optisella kuvanvakautuksella, 200 megapikselin periskooppitelekamerasta 3-kertaisella suurennoksella ja 100x Super Zoomilla sekä 50 megapikselin ultralaajakulmakamerasta.

Lisänä puhelimessa on älypuhelinmarkkinoiden ensimmäinen erillinen EVS-toimintakenno (Event Vision Sensor), joka havainnoi valon voimakkuuden muutoksia. EVS-kenno toimii yhdessä Action Shot -ominaisuuden kanssa pysäyttäen nopean liikkeen ja maksimoiden käytettävissä olevan valon, jolloin vauhdikkaista tilanteista saadaan teräviä ilman kuvanlaadun heikkenemistä.

Etupuolella on myös 50 megapikselin kamera, joka tukee 4K-videokuvausta.

Laitteen toinen merkittävä valtti on kookas 7 000 milliampeeritunnin akku, joka on 35 prosenttia kookkaampi kuin edellisessä sukupolvessa. Akku tukee 90 watin langallista TurboPower-pikalatausta, jonka luvataan lataavan päivän tarpeisiin virtaa 12 minuutissa, sekä 50 watin langatonta pikalatausta.

Äänentoistosta huolehtii Audio by Bang & Olufsen uudella kaiutinrakenteella ja omilla äänitiloillaan. Keraamista ja lasipohjaista rakennetta yhdistävä puhelin hyödyntää Corning Gorilla Glass Ceramic 3 -lasia sekä alumiinirunkoa. Kestävyys täyttää MIL-STD-810H-vaatimukset, ja laitteella on IP68- ja IP69-luokitus.

Signature 27 on Motorolan ensimmäinen laite, joka tukee virallisesti GrapheneOS-käyttöjärjestelmää. Yhteistyössä GrapheneOS Foundationin kanssa toteutettu tuki tarjoaa tietoturvakriittisille käyttäjille vaihtoehdoksi Android Open Source Projectiin (AOSP) pohjautuvan avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän.

Lisäksi puhelimessa on rautatason ARM Memory Tagging Extension (MTE) -toteutus muistiturvallisuuden ja järjestelmän eheyden takaamiseksi. Motorolan omien ThinkShield- ja Moto Secure -ratkaisujen lisäksi laitteelle luvataan seitsemän vuoden käyttöjärjestelmä- ja tietoturvapäivitystuki.


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