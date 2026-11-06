Suomen uusi vaaratiedotteiden tekstiviestijärjestelmä pääsi tänään tositoimiin: Tältä se näyttää

Janne Yli-Korhonen

Suomen uusi vaaratiedotteiden tekstiviestijärjestelmä pääsi tänään tositoimiin: Tältä se näyttää
Suomen viranomaisten uusi vaaratiedotejärjestelmä FI-Alert on päässyt ensimmäistä kertaa tositoimiin.

Vasta marraskuun alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä käyttöön otettu Cell Broadcast -teknologiaan perustuva järjestelmä hälytti, kun Pohjois-Pohjanmaalla Tyrnävällä syttyi suuri teollisuushallipalo.

Tyrnävän Leppiojantiellä riehuneesta teollisuushallin tulipalosta kääntyi tuulen mukana savua kohti Tyrnävän keskustaa, minkä seurauksena Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos antoi alueelle virallisen vaaratiedotteen. Tiedotteessa lähialueilla liikkuvia ja asuvia kehotettiin suojautumaan savuhaitoilta hakeutumalla sisätiloihin ja sulkemaan ilmanvaihto.

Uuden järjestelmän ansiosta vaaratiedote toimitettiin suoraan vaara-alueella sijaitsevien matkapuhelintukiasemien kautta kaikille alueella oleville puhelimille. FI-Alert ei vaadi käyttäjältä minkäänlaista sovellusasennusta, rekisteröitymistä tai sijaintitietojen jakamista. Viesti välittyy matkapuhelinverkon kautta lähes viiveettä, ja viranomaiset voivat rajata varoitusalueen hyvinkin tarkasti, tarvittaessa jopa vain yhden ainoan tukiaseman peittoalueelle.


Puhelimeen saapunut Fi-Alert ilmoitus
Hälytyksen saaneiden puhelinten ruuduilla huomiota herätti kuitenkin tiedotteen erikoinen otsikko, jossa luki isolla teksti "Presidenttitason ilmoitus". Sen taustalla on älypuhelinten käyttöjärjestelmissä edelleen oleva vanhentunut termi ja käännös.

Cell Broadcast -järjestelmän korkeimman prioriteetin hälytysluokka tunnettiin aiemmin Yhdysvaltain hätäjärjestelmästandardissa nimellä "Presidential Alert". Vaikka kategoria on virallisesti nimetty uudelleen "National Alertiksi", laitevalmistajien ohjelmistoissa ja suomenkielisissä versiossa vanha nimitys on jäänyt elämään.

Kyseessä ei siis ole tasavallan presidentin antama poikkeusolotiedote tai valtakunnallinen kriisi, vaan puhelimen ohjelmistotasoinen luokitus välitöntä hengen- ja terveydenvaaraa koskeville hälytyksille.

Tämä korkein taso takaa sen, että puhelin antaa kovan hälytysäänen ja värinän myös laitteen ollessa äänettömällä, eikä sitä voi käyttäjän toimesta kytkeä puhelimen asetuksista pois päältä. Puhelin, johon yllä oleva tiedote tuli, oli äänettömällä, mutta piti kovaa ääntä varoituksen saapuessa.

Kuten laitteen ruudulle ilmestyneestä näkymästä käy ilmi, vaaratiedote saapuu erillisenä ponnahdusilmoituksena, joka suljetaan kuittaamalla ruudun alareunassa näkyvä painike.


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