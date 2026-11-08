Pieni älypuhelin - parhaat vaihtoehdot vuonna 2026

Tällaisia puhelimia ei voi enää ostaa, sillä nykypuhelimien mitat ovat kasvaneet merkittävästi.
Puhelimet ovat kasvaneet vastaamaan paremmin kuluttajien tarpeeseen. Isomman puhelimen sisälle saa mahtumaan enemmän, kuten suuren akun ja useita kameroita. Tehojen kasvaessa jäähdytyksen täytyy olla myös kohdillaan. Tämäkin on helpompi toteuttaa ison puhelimen sisälle.
Kooltaan iso puhelin tarjoaa tietenkin suuren näytön, jolta on mukavampi nykypäivänä katsella YouTubea, TikTokkia ja Netflixiä. Suurimmat kännykät ovat yleensä lippulaivapuhelimia eli markkinoiden parhaimmistoon kuuluvia puhelimia.
Osa kuluttajista kuitenkin mielii edelleen pienempää luuria, joka ei kuitenkaan liikaa häviä ominaisuuksien osalta suurille laitteille. Mutta onko tällaisia vielä saatavilla?
- Parhaat pienet puhelimet
- Samsung Galaxy S26
- Apple iPhone 17e
- Google Pixel 11
- Google Pixel 11 Pro
- Muita vaihtoehtoja
Parhaat pienet älypuhelimetKun aloimme ylläpitämään pienten puhelinten listaa, valitsimme silloin tähän listaan ainoastaan kännyköitä, joiden näyttö on korkeintaan 6 tuuman kokoinen ja jotka ovat alle 7 cm leveitä. Vielä vuonna 2022 ja vuonna 2023 tuollaisia kännyköitä löytyi listattavaksi asti.
Mutta etenkin iPhone minin huono myynti ja sen lakkautus antoi markkinoille signaalin, että maksuhalukkaita pienten puhelinten ostajia on merkittävästi vähemmän kuin mitä nettikeskusteluista voisi päätellä.
Nykyisin alkuperäisiin kriteereihimme mahtuvia kännyköitä ei yksinkertaisesti enää ole olemassakaan, ainakaan tunnetuilta valmistajilta.
Nykyisin laskemmekin pieniksi puhelimiksi "isoista pienimmät" ja käytämme rajauksena nimenomaan puhelimen leveyttä. Vuonna 2026 listallemme poimittiin kännyköitä, jotka ovat korkeintaan 72 mm leveitä. Niitäkään ei enää ole paljoa tarjolla.
Leveyden valitsimme kriteeriksi siksi, että se on nimenomaan tärkein seikka, joka tekee puhelimesta turhan "kolhon". Etenkin puhelimen käyttö yhdellä kädellä vaikeutuu merkittävästi, kun puhelimen leveys kasvaa vähääkään yli sormien luonnollisen ulottuvuuden.
Samsung Galaxy S26Samsungin huippumalliston eli ns. S-sarjan edullisimmat mallit ovat ilahduttavasti pysyneet varsin maltillisen kokoisina. Vuoden 2026 alussa julkaistu Samsung Galaxy S26 on nykyisin jopa varsin erinomainen puhelin hinta-laatu -suhteeltaan - ja on vain 71,7 mm leveä. Sekin on toki huolestuttavasti kasvanut edeltäjiinsä nähden, milli kerrallaan.
Muilta ominaisuuksiltaan puhelin on edelleen ehdotonta huippukännyköiden kärkikastia. Samsungin puolella on myös Galaxy S -sarjan hurjan pitkä päivityslupaus, eli Samsung Galaxy S26 tulee saamaan Android-päivityksiä aina Android 23:een saakka.
S26 on myös nykypuhelimeksi ilahduttavan kevyt, sillä se painaa ainoastaan 167 grammaa.
Edullinen S26 ei missään nimessä ole, mutta rahalla saa nykymittapuulla varsin siron huippupuhelimen, pitkällä päivitystuella.
Samsung Galaxy S26 hinnat:Katso kaikkien kauppojen hinnat
hinnat päivitetty 8.11.2026
Apple iPhone 17eApple lakkautti pienempiin käsiin sopivat SE-mallinsa vuoden 2025 alussa ja tilalle tuli astetta isompi, "se halvempi" iPhone: ns e-sarja. Malliston tuorein tapaus on maaliskuussa 2026 julkaistu iPhone 17e.
iPhonejen fyysiset mitat ovat nekin kasvaneet vuosi vuodelta, mutta 16e mahtuu vielä tämän listauksemme "pienten puhelinten" määritelmään: sen leveys on 71,5 mm. Lisäksi puhelimen paino on saatu pidettyä maltillisessa 169 grammassa.
Applen tuntien, puhelin tulee saamaan päivityksiä usean vuoden ajan - ja pysynee varmasti tarpeeksi tehokkaana moderneille sovelluksillekin vielä pitkään. Apple iPhone 17e:n merkittävimmät erot isosiskoonsa, "oikeaan" iPhone 17:een nähden, liittyvät näyttöön (17e:ssä ei ole "dynamic islandia" ja ainoastaan 60Hz virkistystaajuus) sekä kameroihin (17e:ssä on vain yksi takakamera).
Alla iPhone 17e:n tämän hetken hinnat:
Apple iPhone 17e hinnat:Katso kaikkien kauppojen hinnat
hinnat päivitetty 8.11.2026
Google Pixel 11Googlen omien Pixel-mallien koot ovat nekin alkaneet turpoamaan vuosi vuodelta. Mutta vuoden 2026 elokuussa julkaistu malli, Google Pixel 11 mahtuu vielä juuri ja juuri listauksemme määritelmään 72 mm leveydellään.
Painoa puhelin on alkanut kuitenkin kerryttämään vuosien mittaan, mutta Google on silti saanut Pixelin pysymään suht järjellisessä 197 gramman painossa. Pixel 11 tarjoaa Googlen hurjaa päivityslupausta, sillä se tulee saamaan päivityksiä aina Android 24:een saakka eli viimeiset suuret päivitykset tullaan näkemään vuonna 2033.
Pixel-sarjaa on kehuttu etenkin Googlen nopeista päivityksistä, Googlen omasta, selkeästä Androidin käyttöliittymästä sekä varsin mainioista kameroistaan.
Alla Pixel 11:n tuoreimmat hinnat:
Google Pixel 11 hinnat:Katso kaikkien kauppojen hinnat
hinnat päivitetty 8.11.2026
Google Pixel 11 ProJos taas kaipaa itselleen aivan huippuluokan Androidia, mutta joka on edes hieman sirompi, on ainoa Suomessa saatavilla oleva malli edellämainitun Pixel 11:n isosisko, Google Pixel 11 Pro.
Kyseessä on Googlen malliston lippulaivamalli, jonka merkittävimmät erot Pixel 11:een nähden liittyvät sen kameroihin - Pro-mallin kamerat ovat erinomaisen hyvät ja kisaavat vahvasti parhaiden kännykkäkameroiden tittelistä muiden valmistajien, fyysisesti isompien puhelinten kanssa.
Hämmentävää kyllä, Pixel 11 Pro on itse asiassa 0,1 mm kapeampi rakenteeltaan kuin edullisempi pikkusiskonsa. Painoa sillä on kuitenkin ikävästi yli 200 gramman, sillä Pixel 11 Pro painaa 204 grammaa.
Myös Pixel 11 Pro tarjoaa erittäin hyvän päivitystuen, eli puhelimelle tullaan julkaisemaan vielä Android 24 -päivityskin, vuonna 2033.
Tuoreimmat Pixel 11 Pron hinnat alla:
Google Pixel 11 Pro hinnat:Katso kaikkien kauppojen hinnat
hinnat päivitetty 8.11.2026
Muita vaihtoehtoja?Muita vaihtoehtoja ei oikein Suomesta löydy. Maailmalta löytyy joitain pieniä malleja mm. Oukitelin valikoimasta, mutta Oukitelin päivityslupaus ja päivitystahti eivät ole olleet kovinkaan vakuuttavia.
Lisäksi kiinalaiset Vivo ja Xiaomi tarjoavat paria mallia, jotka nekin mahtuvat vielä alle 72 mm haarukkaan. Samoin Apple iPhone 18 Pro on sekin juuri sopivasti 71,9 mm kapea - joskin hintalappu voi hirvittää potentiaalisia ostajia.
Sonylla oli aiemmin tarjota puhelimia tähän kisaan, mutta yhtiö päätti vetäytyä Suomen markkinoilta kokonaan kesällä 2025. Lisäksi aiemmin pienten puhelinten lippua kantanut Asus lopetti pienten Zenfone-mallien valmistamisen vuoden 2023 jälkeen.
Vanhemmista malleista löytyy myös vaihtoehtoja, joita kannattaa kurkistaa: Applen iPhone 16e ja Google Pixel 10 ovat hieman kukkaroystävällisempiä, mutta päivityslupausta on molemmissa jäljellä reilusti - ja kumpikin mahtuu "72 mm tai sitä kapeampi" -määritelmään.
Mielenkiintoisen kulman pienten puhelinten kategoriaan tuovat myös modernit simpukkapuhelimet. Ne eivät ole yhtä kapeita kuin listauksemme "vaatimus" edellyttäisi, mutta ne sujahtavat esim. naisten farkkujen taskuun helpommin kuin useimmat tässäkin listatuista puhelimista. Simpukkapuhelimista kiinnostuneille suosittelemme tutustumaan Motorola razr 70 Ultraan sekä Samsung Galaxy Z Flip8:iin.
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
EDIT 8.11.2026: Päivitetty suositukset ajan tasalle.
Kommentit (5)
Näkyykö muillakin lainaamani kommentin päivämääränä 11.8.2019?
Alkuperäisesti tämä artikkeli on julkaistu pari vuotta sitten. Tästä syystä kommentti näkyy näin.
Jotain tällaista ajattelinkin. Otsikko
vaikutti vaan vähän oudolta kommentointipäivämäärään nähden...
Eipä nämä nykypuhelimet enää mahdu normaali taskuun.... :-(
oma iphone 13 normi mahtuu taskuun ilman ongelmia, just sopivan kokoinen.