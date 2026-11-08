WhatsAppiin tulossa muutos: Voit lukea viestit paljastamatta, että luit ne

Petteri Pyyny

WhatsAppiin tulossa muutos: Voit lukea viestit paljastamatta, että luit ne
WhatsAppin lukukuittaukset eli ns. siniset väkäset ilmoittavat selkeästi sen, onko vastaanottaja lukenut lähettämäsi viestin vai ei.

Ominaisuuden on toki saanut jo vuosien ajan pois päältä, mutta silloin se katoaa käytöstä myös itseltä - eli jos et halua paljastaa, että olet lukenut vastaanottamasi viestit, et myöskään itse saa tietoa siitä, onko vastapuoli lukenut sinun lähettämäsi viestit.

iPhonella tätä on voinut kiertää kuitenkin jo jonkin aikaa viestien esikatselulla. Ja Android Authority on huomannut, että sama ominaisuus on saapumassa myös Androidille.

Viestien esikatselu toimii siis niin, että WhatsAppin päänäkymässä, jossa näkyy lista keskusteluista, voi painaa sormella pitkään haluamaansa viestiketjua ja esiin aukeaa "kelluva" toimintoikkuna. Tuohon ikkunaan on tulossa Androidillakin näkymä, jossa näkee jo etukäteen mitä viestiketjussa on odottamassa.



Eli uudet viestit voi lukea esikatselunäkymän kautta, eivätkä ne tule merkityiksi luetuiksi, kuten viestiketjun tavallisesti avaamalla.

Ominaisuus on jo siis olemassa iPhonen WhatsApp-versiossa ja toimii jo nyt. Androidille samainen toiminto on saatavilla WhatsAppin beta-kokeiluversiossa v2.26.44.12 ja se saapunee tavalliseen Androidin WhatsApp-sovellukseen lähikuukausina.


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