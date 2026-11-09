FI-Alert -järjestelmää testataan marraskuussa kahdesti – puhelimesi huutaa täysillä 24. marraskuuta, vaikka se olisi äänettömällä

Kyseessä on Suomen uuden FI-Alert-vaaratiedotejärjestelmän täysimittainen valtakunnallinen testi, jossa puhelimet antavat noin 10 sekunnin mittaisen kovan hälytysäänen riippumatta siitä, onko laite asetettu äänettömälle tai älä häiritse -tilaan.
Ennen kovaäänistä hälytystä järjestelmää kokeillaan kuitenkin ensin pehmeämmin. Ensimmäinen valtakunnallinen testi lähetetään tiistaina 17. marraskuuta kello 12.00.
Tällöin viesti saapuu puhelimen ruudulle tavanomaisena ilmoituksena ilman sireeniääntä, jolloin laite käyttää käyttäjän omien asetusten mukaista merkkiääntä tai pelkkää värinää.
Viikkoa myöhemmin vuorossa on koko järjestelmän kattava koe, joka toistetaan puhelinten kovaäänisen hälytyksen lisäksi 112 Suomi -sovelluksessa, televisiossa, radiossa sekä Teksti-TV:n sivulla 112.
Mikäli testihälytystä ei halua kuulla, keino sen välttämiseen on sammuttaa puhelin ennen testiä.
Marraskuun alussa voimaan tullut järjestelmä ehti jo todelliseen käyttöön ennen virallisia testipäiviä. FI-Alert pääsi tositoimiin 6. marraskuuta Pohjois-Pohjanmaalla Tyrnävällä riehuneen suuren teollisuushallipalon yhteydessä, jolloin viranomaiset varoittivat lähialueen asukkaita. Tuolloin monien vastaanottajien puhelimissa huomiota herätti ilmoituksen otsikossa lukenut teksti "Presidenttitason ilmoitus".
Toisin kuin pitkään käytössä ollut 112 Suomi -sovellus, FI-Alert ei vaadi käyttäjältä erillistä sovellusasennusta, rekisteröitymistä tai sijaintioikeuksien jakamista.
Cell Broadcast -teknologiaan nojaava järjestelmä lähettää varoituksen suoraan valittujen tukiasemien peittoalueella oleviin laitteisiin lähes viiveettä. Järjestelmä toimii kaikissa verkkoon yhdistetyissä 4G- ja 5G-älypuhelimissa operaattorista riippumatta, ja hälytykset tavoittavat myös maassa vierailevat ulkomaalaiset sekä laitteet, joissa ei ole lainkaan SIM-korttia.
Jotta testiviestit ja tulevat tositilanteiden vaaratiedotteet tulevat perille, käyttäjältä edellytetään puhelimen ohjelmistojen pitämistä ajan tasalla. iPhonen käyttäjien tulee tarkistaa laitteensa asetuksista, että käyttöjärjestelmä on päivitetty versioon iOS 27.2 tai sitä uudempaan. Android-laitteissa koko käyttöjärjestelmää ei tarvitse päivittää, vaan riittää, että taustalla latautuva Google Play -järjestelmäpäivitys on päivätty 1. lokakuuta 2026 tai sen jälkeen.
Viranomaiset kertovat, että testeillä varmistetaan järjestelmän toimivan oikein.
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