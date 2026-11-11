Päivän diili: Googlen Pixel 11 -mallisto hurjassa alessa

Mutta tarjoussuman seasta löytyy muutamia helmiä, jotka mielestämme on hyvä nostaa esiin ihan omina löytöinään.
Tällä kertaa sellainen löytyy elokuussa julkaistuista Google Pixel 11 -kännyköistä.
Käytännössä koko Pixel 11 -valikoima tärähti varsin hurjaan tarjoukseen. Esimerkiksi malliston edullisinkin malli, Pixel 11 256 gigatavun tallennustilalla on maksanut halvimmillaankin julkaisunsa jälkeen 889 euroa. Nyt tuon mallin saisi 599 eurolla.
Googlen puhelinten erikoisuus on se, että niille tarjotaan hurjaa päivityslupausta: koko Pixel 11 -mallisto tulee saamaan suuret Android-päivitykset aina vuonna 2033 julkaistavaan Android 24:een saakka.
Tarjous alla:
(hinnat muissa kaupoissa)
Myös muut mallit ovat tarjouksessa, ohessa niiden edullisimmat (eli pienimmällä tallennustilalla varustetut) versiot:
(hinnat muissa kaupoissa)
Google Pixel 11 Pro XL (12/256GB), 969 euroa
(hinnat muissa kaupoissa)
Google Pixel 11 Fold (16/256GB), 1589 euroa
(hinnat muissa kaupoissa)
Tässä listatut tarjoukset ovat ns. klubihintoja, eli ne vaativat asiakastilin luomisen ja tarjousviestien tilaamisen.
Muistathan myös seurata jatkuvasti päivittyvää Black Fridayn tarjousseurantaamme, johon nostamme mielestämme hyviä tarjouksia useista eri tuotekategorioista.
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