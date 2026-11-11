>Lista: AfterDawnin Black Friday -vinkit<

Suomalaisten lasten WhatsApp-tilejä ryhdyttiin sulkemaan automaattisesti - ei valitusoikeutta

Petteri Pyyny

Suomalaisten lasten WhatsApp-tilejä ryhdyttiin sulkemaan automaattisesti - ei valitusoikeutta
Meta on ottanut Suomessakin käyttöön automaattisen, tekoälyyn pohjautuvan tunnistusmenetelmän, jolla yhtiö pyrkii havaitsemaan alle 13-vuotiaiden käytössä olevat WhatsApp- ja Instagram-tilit.

Molempien palveluiden käyttöehdoissa on kielletty jo vuosien ajan tilin luominen alle 13-vuotiaille. Siitä huolimatta tuhansissa - todennäköisesti kymmenissä tuhansissa - suomalaisissakin perheissä on tehty lapsille vähintäänkin WhatsApp-tili jo reilusti tätä nuorempana. Temppu on onnistunut helposti: on riittänyt, että on valehdellut syntymäaikansa tiliä luodessaan.

Mutta nyt Metan tekoäly tutkii aktiivisesti tilejä erilaisten muuttujien perusteella, joista se pyrkii päättelemään että käyttäjä on todellisuudessa alle 13-vuotias. Eli Meta ei enää välitä siitä, mitä käyttäjätilin iäksi on syötetty, vaan perustaa arvionsa siitä, miten käyttäjätiliä käytetään.

Jos tekoäly merkitsee tilin todennäköisesti alle 13-vuotiaan käyttämäksi, vaatii se todistusta siitä, että käyttäjä on todellisuudessa vähintään 13-vuotias. Mikäli ikää ei pystytä todistamaan, tili suljetaan välittömästi ja kaikki sen tiedot tuhotaan. Yhtiö tiedotti muutoksesta jo toukokuussa ja kertoi siitä, mistä on kyse ja miten tunnistus tapahtuu.



Tekoälytunnistuksen käyttöönotto alkoi laajemmin vasta kesän jälkeen, mutta nyt se on Helsingin Sanomien mukaan (maksumuuri, evästepakko) laajentunut myös Suomeen. Vanhemmat eivät voi anoa mitään erivapautta lapsilleen, sillä käyttöehdoissa määritelty 13 vuotta on ollut aina Metan palveluiden alaikäraja, johon ei ole koskaan tehty poikkeuksia.

Poliitikot ovat ehdottomasti tärkein syy siihen, miksi Meta on ryhtynyt kiristämään ikärajojensa valvontaa. Suomessakin on pääministerin taholta ehdotettu, että sosiaalisen median palveluihin asetettaisiin meilläkin tiukat ikärajat.

Ongelmana on, että hyvin harva kansalainen hahmottaa täysin, mitkä kaikki palvelut pitäisi laskea "sosiaalisen median palveluiksi" ja mitkä eivät. Maissa, joissa sosiaalisen median ikärajoja on otettu käyttöön, on jouduttu tekemään tiukkaa pohdintaa siitä, onko esimerkiksi YouTube sosiaalisen median palvelu vai ei - ja jos se ei ole, miksi vaikkapa TikTok olisi.

Erilainen WhatsApp lapsille

Alle 13-vuotiaalle lapselle voi kuitenkin ottaa jälkikäteen käyttöön kokonaan uuden käyttäjätilin, joka on lapsen huoltajan hallinnassa. Näissä aikuisten hallinnoimissa lasten tileissä on merkittäviä eroja tavalliseen WhatsAppiin. Mutta viestien lähettäminen ja puhelut toimivat, kuten tavallisestikin.

Mutta olemassa olevaa tiliä, joka lapselle on luotu huijaamalla ikä todellisuutta vanhemmaksi, ei voi muuttaa vanhempien hallinnassa olevaksi tiliksi. Eli nykyinen tili pitää tuhota kokonaan ja luoda sen tilalle uusi.

Instagramiin tai muihin Metan sosiaalisen median palveluihin vastaavaa, lapsille tarkoitettua tilimuotoa ei ole tarjolla lainkaan.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Motorola Moto G06 – hinta laskenut -47%

Motorola Moto G06
79 € Verkkokauppa.com
79 € Gigantti
79 € Power

Alin hinta viikko sitten: 149 €

Motorola Moto G17 – hinta laskenut -40%

Motorola Moto G17
149 € Power
175 € Proshop
249 € Veikon Kone

Alin hinta viikko sitten: 249 €

Honor 600 Smart – hinta laskenut -40%

Honor 600 Smart
179 € Verkkokauppa.com
179 € Gigantti
179 € Veikon Kone

Alin hinta viikko sitten: 299 €

Google Pixel 11 Pro – hinta laskenut -39%

Google Pixel 11 Pro
759 € Gigantti
759 € Elisa
759 € DNA

Alin hinta viikko sitten: 1254 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.