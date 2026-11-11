Suomalaisten lasten WhatsApp-tilejä ryhdyttiin sulkemaan automaattisesti - ei valitusoikeutta

Molempien palveluiden käyttöehdoissa on kielletty jo vuosien ajan tilin luominen alle 13-vuotiaille. Siitä huolimatta tuhansissa - todennäköisesti kymmenissä tuhansissa - suomalaisissakin perheissä on tehty lapsille vähintäänkin WhatsApp-tili jo reilusti tätä nuorempana. Temppu on onnistunut helposti: on riittänyt, että on valehdellut syntymäaikansa tiliä luodessaan.
Mutta nyt Metan tekoäly tutkii aktiivisesti tilejä erilaisten muuttujien perusteella, joista se pyrkii päättelemään että käyttäjä on todellisuudessa alle 13-vuotias. Eli Meta ei enää välitä siitä, mitä käyttäjätilin iäksi on syötetty, vaan perustaa arvionsa siitä, miten käyttäjätiliä käytetään.
Jos tekoäly merkitsee tilin todennäköisesti alle 13-vuotiaan käyttämäksi, vaatii se todistusta siitä, että käyttäjä on todellisuudessa vähintään 13-vuotias. Mikäli ikää ei pystytä todistamaan, tili suljetaan välittömästi ja kaikki sen tiedot tuhotaan. Yhtiö tiedotti muutoksesta jo toukokuussa ja kertoi siitä, mistä on kyse ja miten tunnistus tapahtuu.
Tekoälytunnistuksen käyttöönotto alkoi laajemmin vasta kesän jälkeen, mutta nyt se on Helsingin Sanomien mukaan (maksumuuri, evästepakko) laajentunut myös Suomeen. Vanhemmat eivät voi anoa mitään erivapautta lapsilleen, sillä käyttöehdoissa määritelty 13 vuotta on ollut aina Metan palveluiden alaikäraja, johon ei ole koskaan tehty poikkeuksia.
Poliitikot ovat ehdottomasti tärkein syy siihen, miksi Meta on ryhtynyt kiristämään ikärajojensa valvontaa. Suomessakin on pääministerin taholta ehdotettu, että sosiaalisen median palveluihin asetettaisiin meilläkin tiukat ikärajat.
Ongelmana on, että hyvin harva kansalainen hahmottaa täysin, mitkä kaikki palvelut pitäisi laskea "sosiaalisen median palveluiksi" ja mitkä eivät. Maissa, joissa sosiaalisen median ikärajoja on otettu käyttöön, on jouduttu tekemään tiukkaa pohdintaa siitä, onko esimerkiksi YouTube sosiaalisen median palvelu vai ei - ja jos se ei ole, miksi vaikkapa TikTok olisi.
Erilainen WhatsApp lapsilleAlle 13-vuotiaalle lapselle voi kuitenkin ottaa jälkikäteen käyttöön kokonaan uuden käyttäjätilin, joka on lapsen huoltajan hallinnassa. Näissä aikuisten hallinnoimissa lasten tileissä on merkittäviä eroja tavalliseen WhatsAppiin. Mutta viestien lähettäminen ja puhelut toimivat, kuten tavallisestikin.
Mutta olemassa olevaa tiliä, joka lapselle on luotu huijaamalla ikä todellisuutta vanhemmaksi, ei voi muuttaa vanhempien hallinnassa olevaksi tiliksi. Eli nykyinen tili pitää tuhota kokonaan ja luoda sen tilalle uusi.
Instagramiin tai muihin Metan sosiaalisen median palveluihin vastaavaa, lapsille tarkoitettua tilimuotoa ei ole tarjolla lainkaan.
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