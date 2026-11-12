>Lista: AfterDawnin Black Friday -vinkit<

Suunto aikoo irtisanoa lähes koko Suomen henkilöstönsä – toiminnot siirtyvät Kiinaan ja muualle Eurooppaan

Janne Yli-Korhonen

Suunto aikoo irtisanoa lähes koko Suomen henkilöstönsä – toiminnot siirtyvät Kiinaan ja muualle Eurooppaan
Perinteikäs urheilu- ja sukelluskellojen valmistaja Suunto suunnittelee lähes koko Suomen henkilöstönsä irtisanomista, uutisoi Helsingin Sanomat.

Yhtiö lähetti työntekijöilleen maanantaina tiedotteen, jonka mukaan Suunnon kiinalainen omistaja Liesheng suunnittelee Suomessa olevien toimintojen siirtämistä pääosin Kiinaan ja muihin Euroopan maihin.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan Suomessa Suunnolla työskentelee tällä hetkellä noin 160 ihmistä. Nyt alkavat muutosneuvottelut koskevat Suunto oy:n koko henkilöstöä ylintä johtoa lukuun ottamatta, ja mahdollisesti noin 118 työtehtävää loppuu. Suunnon johto ei ole vastannut lehden yhteydenottoihin.

Kiinalainen Liesheng osti Suunnon Amer Sportsilta vuonna 2022, minkä jälkeen yhtiön henkilöstömäärä Suomessa on supistunut nopeasti. Helsingin Sanomien tietojen mukaan muutosneuvotteluja on käyty yrityskaupan jälkeen useita kertoja.



Vuonna 2024 Suunto ilmoitti lopettavansa urheilukellojen valmistuksen Suomessa ja keskittävänsä tuotannon Kiinaan. Mekaanisten kompassien valmistus on edelleen jatkunut Suomessa, ja yhtiön pääkonttori on toistaiseksi sijainnut Vantaalla.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Motorola Moto G06 – hinta laskenut -47%

Motorola Moto G06
75 € DNA
79 € Verkkokauppa.com
79 € Gigantti

Alin hinta viikko sitten: 149 €

Honor 600 Smart – hinta laskenut -40%

Honor 600 Smart
179 € Verkkokauppa.com
179 € Gigantti
179 € Veikon Kone

Alin hinta viikko sitten: 299 €

Motorola Moto G17 – hinta laskenut -40%

Motorola Moto G17
149 € Power
175 € Proshop
249 € Veikon Kone

Alin hinta viikko sitten: 249 €

Google Pixel 11 Pro – hinta laskenut -39%

Google Pixel 11 Pro
759 € Gigantti
759 € Elisa
759 € DNA

Alin hinta viikko sitten: 1254 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.