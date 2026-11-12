Suunto aikoo irtisanoa lähes koko Suomen henkilöstönsä – toiminnot siirtyvät Kiinaan ja muualle Eurooppaan

Yhtiö lähetti työntekijöilleen maanantaina tiedotteen, jonka mukaan Suunnon kiinalainen omistaja Liesheng suunnittelee Suomessa olevien toimintojen siirtämistä pääosin Kiinaan ja muihin Euroopan maihin.
Helsingin Sanomien tietojen mukaan Suomessa Suunnolla työskentelee tällä hetkellä noin 160 ihmistä. Nyt alkavat muutosneuvottelut koskevat Suunto oy:n koko henkilöstöä ylintä johtoa lukuun ottamatta, ja mahdollisesti noin 118 työtehtävää loppuu. Suunnon johto ei ole vastannut lehden yhteydenottoihin.
Kiinalainen Liesheng osti Suunnon Amer Sportsilta vuonna 2022, minkä jälkeen yhtiön henkilöstömäärä Suomessa on supistunut nopeasti. Helsingin Sanomien tietojen mukaan muutosneuvotteluja on käyty yrityskaupan jälkeen useita kertoja.
Vuonna 2024 Suunto ilmoitti lopettavansa urheilukellojen valmistuksen Suomessa ja keskittävänsä tuotannon Kiinaan. Mekaanisten kompassien valmistus on edelleen jatkunut Suomessa, ja yhtiön pääkonttori on toistaiseksi sijainnut Vantaalla.
Kommentoi artikkelia