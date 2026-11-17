Mutta pian puolen päivän jälkeen kävi selville, että lähellekään kaikille suomalaisille viesti ei puhelimeen saapunut. Osalle taas viesti saapui usealla eri kielellä, useana eri viestinä - joka ilmeisesti oli myös testin tarkoituksenakin.
Selvittelimme hieman, mistä voi johtua, että viesti ei kaikkia tavoittanut - meidänkin toimituksessamme viesti jäi saapumatta puhelimiin, joten asiaa oli sinänsä helppo alkaa selvittämään.
Syyksi paljastui se, että Android-puhelimissa vaaratiedotteet voi halutessaan kytkeä asetuksista kokonaan pois päältä - vaikka se vaikuttakin hieman oudolta ratkaisulta. Mutta syynä ei ollut niinkään se, että vaaratiedotteet olisivat olleet kytkettynä käyttäjän toimesta pois päältä.
Sen sijaan useat laitevalmistajat ovat mitä ilmeisimmin kytkeneet testihälytykset automaattisesti pois päältä. Eli puhelimen asetuksissa on jo valmiiksi estetty testihälytysten - kuten tämänpäiväisen testin - läpipääsy puhelimeen.
OnePlussan, Realmen ja Oppon puhelimista asetus löytyy puhelimen asetusvalikosta, etsimällä termiä "Langattomat hätätiedotteet" ja valikko näyttää Android 17 -käyttöjärjestelmällä kyseisillä puhelimilla tältä:
Todennäköisesti myöskään ensi viikon tiistaina lähetettävä, ääntä päästävä toinen testitiedote ei siis saavu puhelimiin, joissa kyseinen Testihälytykset on kytketty pois päältä.
Myös iPhonessa vaaratiedotteet voivat olla pois päältä. Voit varmistaa asian siirtymällä iPhonessa Asetuksiin ja sieltä kohtaan Ilmoitukset ja sieltä lopulta kohtaan Viranomaistiedotteet.
Suosittelemme ehdottomasti, että ainakaan oikeiden hälytysten rukseja kukaan ei menisi kytkemään puhelimestaan pois päältä, sillä todellisen hädän uhatessa vaaratiedotejärjestelmä voi säästää ihmishenkiä.
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