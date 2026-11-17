Samsung Galaxy Z Flip8 arvostelu - moderni simpukkapuhelin vakuuttaa

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Taittuvanäyttöiset puhelimet ovat nousseet vuoden 2026 aikana aivan eri tavalla otsikoihin, kun eräs amerikkalainen hedelmäyhtiökin on vihdoin ryhtynyt niitä valmistamaan. Mutta koko tuotekategoria on käytännössä yhden yrityksen pienimuotoisen pakkomielteen ansiota. Korealainen Samsung on uskonut taittuviin puhelimiin jo lähes kymmenen vuoden ajan - ja vasta nyt muu maailma alkaa heräilemään asiaan. Mutta siinä missä lähes kaikki muut firmat keskittyvät ainoastaan kirjan tapaan aukeaviin taittuvanäyttöisiin puhelimiin, on Samsungilla ollut jo pitkään kaksi eri näkemystä siitä, mihin taittuvaa näyttöä voisi käyttää. Ja se toinen näkemyshän on siis taittuvanäyttöinen simpukkapuhelin. Kyseisen puhelinkategorian pihvi ei ole siinä, että taittuvalla näytöllä saataisiin maagisesti käyttöön pienen tabletin kokoinen näyttöpinta-ala, vaan siinä, että puhelimesta pystyy tekemään huomattavasti pienempään tilaan puristuvan kapistuksen, joka auetessaan tarjoaa saman kokoisen näytön käyttöön kuin tavallisetkin kännykät. Saimme kesällä 2026 testiimme Samsungin tuoreimman näkemyksen tästä modernien simpukkapuhelinten tuotekategoriasta ja otimme Samsung Galaxy Z Flip8:n käyttöön parin kuukauden ajaksi arvosteluamme varten. Noin 1300 euroa maksava Flip8 on spekseiltään hyvin tyypillinen, noin tuhannen euron huippupuhelinta vastaava tapaus, jonka suurin myyntivaltti on luonnollisesti sen taittuva muoto ja sen myötä syntyvä pieni koko. Mutta millainen kokonaisuus oikein lopulta oli..? Käydään läpi arvostelujaksomme löydökset. Samsung Galaxy Z Flip8 hinnat: 999 € Samsung

1219 € Power

1219 € Elisa

1219 € Telia Muotoilu ja rakenne

Flip8:n lähes kaikista muista kännyköistä erottava piirre on tietysti siinä, että se taittuu kasaan. Taitettuna puhelin onkin erittäin näppärästi (naistenkin!) farkkujen etutaskuun solahtavan kokoinen: kokoontaitettuna Flip8 on kooltaan 85,7 x 75,4 x 13,1 millimetriä, eli ei hirvittävän paljon paksumpi kuin monet tavalliset puhelimet.

Puhelimen saranaosa on kevyesti pyöristetty ja hieman saranamekanismi aukeaa hieman edeltäjämallia (Flip7) kevyemmin, joskaan ei kuitenkaan rennolla ranneotteella heilauttamalla kuten muinaiset simpukkapuhelimet vuosituhannen alkupuolelta.

Avattuna Flip8 muistuttaa edestä katsottuna aivan tavallista kännykkää, joskin kohtuullisen isolla, 6,9 -tuumaisella näytöllä.

Mutta avattuna, puhelin paljastuu varsin helposti simpukkapuhelimeksi takaosansa ansiosta, sillä takaosa on jaettu kahtia: yläosassa on puhelimen toinen, kansinäyttö, josta löytyvät puhelimen takakamerat ja puhelimen "toinen puolikas" on taas ihan tavanomaisen puhelimen oloinen.

Huomionarvoista on myös se, että avattuna "tavalliseksi puhelimeksi", Flip8 on äärimmäisen ohut puhelin. Jos jätetään kohollaan olevat takakamerat pois laskuista, puhelimen runko on ainoastaan 6,1 mm paksu, tehden siitä yhden ohuimmista myynnissä olevista puhelimista. Samsung ei ole säästellyt materiaalivalinnoissa, joka on tietysti loogista puhelimen varsin tukevan hintalapun huomioon ottaen. Flip8:n runkomateriaalina on käytetty alumiinia ja pienempi kansinäyttö on suojattu Corningin Gorilla Glass Victus 2 -materiaalilla Valitettavasti taittuvan näytön aiheuttamista haasteista johtuen Flip8:n IP-luokitus eli suojaus pölyä ja vettä vastaan jää pölyn osalta hieman vaatimattomaksi, ollen ainoastaan IP48 (mitä IP-luokitukset tarkoittavat?). Eli hiekkarannalla olisin hieman varovainen puhelimen kanssa. Puhelimen paino on saatu pidettyä miellyttävän maltillisena, sillä Flip8 painaa ainoastaan 180 grammaa, joka on nykyisin jo lähes kevyen puhelimen lukema. Kädessä Flip8 tuntuu erinomaisen laadukkaalta, sekä kokoontaitettuna että avattuna. Saranamekanismista tulee myös olo, että se on tukeva ja aikaa kestävä. Samsung Galaxy Z Flip8 tekniset tiedot ja hinta Mitat (avattuna):

166,9 x 75,4 x 6,1 mm

Mitat (taitettuna):

85,7 x 75,4 x 13,1 mm

Paino:

180 grammaa

Päänäyttö:

6,9 tuumaa; 1080x2520; AMOLED; 120 Hz

Kansinäyttö:

4,1 tuumaa; 948x1048; AMOLED; 120 Hz; Corning Gorilla Glass Victus 2

Suoritin:

Exynos 2600

Muisti:

12 gigatavua käyttömuistia;

256 tai 512 gigatavua tallennustilaa

256 tai 512 gigatavua tallennustilaa Takakamerat:

50 megapikselin pääkamera (f/1,8; OIS)

12 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2,2)

12 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2,2) Etukamera:

10 megapikseliä

Akku:

4300 mAh

Lataus:

25 watin pikalataus

15 watin langaton lataus

15 watin langaton lataus Käyttöjärjestelmä:

Android 17

tulevat päivitykset

tulevat päivitykset Muuta:

5G; IP48-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?)

Liitännät:

USB-C, nano-SIM + eSIM

Hinta:

arvosteluhetkellä:

12/256GB: 1200 euroa Samsung Galaxy Z Flip8 hinnat: 999 € Samsung

1219 € Power

1219 € Elisa

1219 € Telia Näytöt Kuten todettua, Samsung Galaxy Z Flip8:ssa on kaksi näyttöä: isoksi aukeava, taittuva päänäyttö sekä pienempi kansinäyttö.

Puhelimen päänäyttönä on 6,9 tuumainen dynaamisesti vaihtuvalla virkistystaajuudella (LTPO) varustettu taittuvarakenteinen AMOLED-näyttö. Näyttö tarjoaa 120 hertsin virkistystaajuuden, HDR10+ -tuen ja 1080x2520 resoluution. Näytön kirkkaus oli erinomaisella tasolla ja puhelin oli täysin käytettävissä myös loppukesän aurinkoisina päivinä, ulkoilmassakin käytettäessä.

Erityisen ilahduttavaa on Flip8:n dynaamisen virkistystaajuuden toiminta, jonka osalta puhelin pyyhkii lattiaa useimmilla kilpakumppaneillaan. Jos puhelin on asetettu käyttämään korkeampaa virkistystaajuutta tarvittaessa, tuo 120 hertsin tila on lähes järkiään aina käytössä, kun puhelimella tehdään jotain - sovelluksesta riippumatta. Vastaavasti videoiden katselussa virkistystaajuus mukautuu juuri oikein videon vaatimaan virkistystaajuuteen, kuten pitääkin. Ehdottomasti tärkein havainto päänäytöstä oli kuitenkin se, että Samsung on onnistunut kadottamaan taittuvan näytön taitoskohdan oikeastaan täydellisesti. Taitoskohta ei tuntunut sormiin millään tavalla erikoisesti ja puhelinta käytettäessä, sitä ei myöskään havainnut millään tavalla. Toki, taitoksen näkee kun näyttöä tuijottelee sivuilta sopivassa kulmassa, mutta oikean elämän käytössä puhelimen päänäyttö oli avattuna aivan tavallinen 6,9 tuumainen, laadukas näyttö.

Kansinäyttönä Flip8:ssa on 4,1 tuumainen, 120 hertsin virkistystaajuudella varustettu ei-aivan-neliönmuotoinen näyttö, jossa siinäkin on HDR10+ -tuki ja joka tarjoaa 948x1048 resoluution. Yllättävää kyllä, Samsung on panostanut varsin mukavasti myös kansinäytön väritoistoon ja valovoimaan - ja myös kansinäyttö oli täysin käytettävissä ilman mitään kädellä tehtyjä varjostuskikkailuja kesäisessä auringonpaisteessakin. Kamerat Samsung ei ole halunnut lähteä isommin sooloilemaan edeltäjämalliin (Flip7) nähden kameroidenkaan osalta - eli Flip8:n kamerakokonaisuus on pitkälti sama kuin vuotta aiemminkin.

Pääkamerana toimii 50 megapikselin tarkkuudella varustettu Samsungin omaan ISOCELL GN3 -sensoriin pohjautuva ratkaisu, josta luonnollisesti löytyy myös optinen kuvanvakain (OIS). Kameralla voi kuvata 4K-tarkkuuden videota 60 fps kuvannopeudella. Laajakulmakameraa vauhdittaa puolestaan kiinteällä tarkennuksella varustettu 12 megapikselin sensori, jolla silläkin voi kuvata samaista 4K60 -videota halutessaan. Mutta mitenkäs sitten takakameroiden laatu? Hyvässä valaistuksessa, kuten kesäisenä, puolipilvisenä päivänä, sekä pääkamera että ultalaajakulmakamera tuottavat varsin mainioita kuvia. Eivät toki yli tuhannen euron hintalappua vastaavia kuvia, sillä simpukkapuhelimet ovat hieman eri kohderyhmälle tarkoitettuja kuin kameroihin erityisesti panostavat "tavalliset" yli tuhannen euron puhelimet. Mutta mainioita silti. Heikommassa valaistuksessa pääkameran kuviin tulee hieman liikaa kohinaa omaan makuuni, mutta värierottelu pysyy edelleen erittäin hyvällä tasolla. Yötilalla kuvattaessa laatu pysyy silloinkin hyvänä, joskin taivas ylivalottuu osittain algoritmien takia välillä hieman hölmösti ulkona, yötilaa käyttämällä kuvia otettaessa. Ultralaajakulmakamera puolestaan muuttuu mainiosta korkeintaan keskinkertaiseksi, kun valaistus heikkenee ja kuviin tulee selkeästi havaittavaa kohinaa ja värit alkavat ylikorostumaan turhan pahasti. Yhteenvetona takakameroista voisi sanoa, että pääkamera on oikeinkin hyvä paketti - ja ultralaajakulmakamerakin on ihan toimiva tapaus, mutta vain hyvissä valaistusolosuhteissa.

Simpukkapuhelinten yksi nerokkuus kuitenkin piilee siinä, että niissä on kaksi näyttöä. Kansinäytön avulla takakamerat voi valjastaa selfiekameroiksi - ja selfiekameroina Flip8:n takakamerat päihittävätkin sitten käytännössä kaikkein "tavallisten" puhelinten etukamerat. Ja löytyyhän toki Samsungista myös sisänäytön etukamera, joka tarjoaa 10 megapikselin tarkkuutta. Se toimii mainiosti sekin, mutta varsinaisia selfieitä varten käyttäisin aina puhelimen takakameraa ja kansinäyttöä, jolloin takana oleva pääkamera muuttuu laadukkaaksi selfiekameraksi. Esimerkkikuvia Alla on joukko kuvapareja, jotka on kaikki otettu Samsungin omalla kamerasovelluksella, täysin ilman asetusten säätöä, samasta paikasta ja samasta kohteesta. Kuvista aukeaa esiin niiden alkuperäisversiot, kun kuvaa klikkaa. Huomaathan, että alkuperäiskuvat ovat hyvin suuria, joten niiden lataaminen voi ottaa aikansa ja kuluttaa myös kaistaa merkittävästi.

Alla on vielä muutama kuva, jotka on otettu Flip8:n pääkameralla, puhelimen omalla kamerasovelluksella, ilman sen kummempia säätöjä.

Suorituskyky Samsung Galaxy Z Flip8 on yksi näistä Samsungin viime vuosien puhelimista, joissa puhelimessa käytetty piirisarja riippuu siitä, missä päin maailmaa asut. Euroopassa Flip8:n piirisarjana käytetään Samsungin omaa Exynos 2600 -piirisarjaa. Sen kaverina puhelimesta löytyy 12 gigatavua käyttömuistia (RAM) ja mallista riippuen joko 256 tai 512 gigatavua tallennustilaa. Ja testiimme saapunut mallikin siis oli Exynos 2600:lla varustettu. Piirisarja on itsessään varsin tehokas, sillä samaa piirisarjaa käytetään myös Samsung Galaxy S26:ssa, joka on nakuttanut oikeinkin hyviä suorituskykylukemia tiskiin erilaisissa synteettisissä testeissä. Mutta taittuvarunkoisten puhelinten ongelmana on se, että puhelimen runkoa on käytössä kovin, kovin vähän. Eli piirisarjan vaatimalle jäähdytykselle ei ole puhelimen sisällä juurikaan tilaa. Ja tämä tarkoittaa käytännön elämässä sitä, että asia pitää ratkaista jollain muulla tavalla. Ja se tapahan on se, että piirisarjan tehoja puristetaan hyvin herkällä kädellä alaspäin heti, kun puhelin alkaa vähänkään lämpenemään sisältä. Josta seuraa se, että Exynos 2600:n erinomainen suorituskyky pysyy erinomaisella tasolla yhtäjaksoisesti vain hyvin lyhyen aikaa. Käytännön elämässä, nettia selaillessa, kameraa käytettäessä ja kevyitä pelejä pelatessa Samsung Galaxy Z Flip8 oli salamannopea ja sulavasti toimiva puhelin. Mutta erittäin raskaita pelejä sillä ei yksinkertaisesti pysty pelaamaan, koska puhelin leikkaa suorituskykyään niin reippaalla kädellä, mikäli piirisarjasta puristetaan kaikki irti vähänkään pidemmäksi aikaa. Samsungin Android ja päivityslupaus Samsung Galaxy Z Flip8 julkaistiin suoraan julkaisuhetken uusimmalla Androidilla, eli Android 17:een pohjautuvalla Samsungin omalla OneUI 9:llä.

Samsungin näkemys Androidista ei välttämättä ole kaikkein makuun - mutta pitipä OneUI:sta tai ei, Samsungin kunniaksi on pakko sanoa, että yhtiö on käyttänyt valtavasti aikaa ja resursseja siihen, että se on äärimmäisen pitkälle hiottu ja viimeistelty.

Pieniin, varsin näppäriin toimintoihin on panostettu: esimerkiksi ruudun jakaminen kahden sovelluksen yhtäaikaista käyttöä varten onnistuu helposti.

Ja sitten on tietysti tekoälyä, jota löytyy kaikista muistakin uusista puhelimista kahmalokaupalla. Samsungista löytyy luonnollisesti Androidiin kiinteästi paketoituva Googlen Gemini-tekoäly, mutta korealaisyhtiön omiakin tekoälytoimintoja on pakattu mukaan kunnioitettava määrä. Yksi näistä on Now Brief, joka on eräänlainen tekoälyn kehittämä yhteenveto asioista, jotka ovat juuri siinä hetkessä (tekoälyn mielestä) tärkeimpiä esiin nostettavia asioita: olivatpa ne sitten lähestyviä kalenteritapahtumia, sen hetken sää tai vaikkapa ajo-ohjeet tulevaan tapaamiseen.

Se, missä Samsungin simpukkapuhelimen käyttöliittymä kuitenkin häviää, vaikkapa aiemmin tänä vuonna testissämme käyneelle Motorola Razr 70 Ultralle liittyy pienempään kansinäyttöön. Motorola sallii kansinäytöllä käytännössä kaikkien puhelimesta löytyvien sovellusten toiminnan - olipa niitä siihen suunniteltu tai ei. Mutta Samsungissa vain osa sovelluksista suostuu aukeamaan kansinäytölle. Sen sijaan Samsung on päättänyt panostaa erilaisiin pienoissovelluksiin eli widgeteihin, joita voi valita varsin isosta valikoimasta kansinäyttöä elävöittämään. Tavallaan päätös on ihan fiksu, mutta samalla hieman raivostuttava, sillä jotkut käyttämistäni sovelluksista toimisivat varsin mainiosti myös neliönmuotoisessa pienessä näytössä, mutta niitä ei vain ole hyväksytty Samsungin toimesta siinä pyörimään. Kokonaisuutena Samsungin Android on kuitenkin äärimmäisen perusvarma, jonka parissa etenkin Samsungin puhelimia aiemmin käyttäneet ovat kuin kotonaan. Parasta ohjelmistopuolen antia Flip8:ssa on kuitenkin sen valtavan hyvä päivityslupaus: puhelin toimitettiin Android 17 -käyttöjärjestelmällä, mutta Samsung lupaa sille suuret Android-päivitykset kuuden vuoden ajan, eli se tulee saamaan vielä Android 23 -päivityksenkin vuonna 2033. Akkukesto Taittuvanäyttöisten puhelinten yksi suuri ongelma liittyy siihen, että niissä on kaksi näyttöä. Ja näytöt vievät väistämättä puhelimen rakenteesta tilaa. Tilaa, jota tavallisissa puhelimissa voitaisiin käyttää akkukennoille. Tästä syystä Flip8:n akun 4300 mAh kapasiteetti on suhteellisen vaatimaton, etenkin kiinalaisiin, ei-taittuvanäyttöisiin moderneihin huippukännyköihin. Ja tuo valitettavasti myös hieman näkyy käytännössä. Siinä missä olemme kellottaneet viime aikoina vaikkapa arvostelussamme käyneelle, "tavalliselle" huippupuhelimelle Realme GT 8 Prolle akun keston lukemia, jotka venyvät kahteen vuorokauteen aktiivikäytössäkin, on Flip8:n osalta turha haaveilla vastaavista luvuista.

Samsung Galaxy Z Flip8:n akku kesti rankemmassa käytössä kuitenkin varsin mainiosti aamusta iltamyöhään, eikä sitä tarvinnut ladata kesken päivää kertaakaan. Tavallisessa, maltillisemmassa käytössä akku olisi todennäköisesti riittänyt noin vuorokauden ajaksi - eli aamusta seuraavaan aamuun asti. Eli sinänsä suhteellisen vaatimatonkin akku on saatu venymään tarpeeksi pitkälle, jotta se ei häiritse tavallista käyttöä. Latauksen osalta Flip8 noudattelee vielä Samsungin varovaista ja hidasta latauspolitiikkaa - eli puhelin latautuu vaatimattomalla 25 watin nopeudella, jonka kanssa lataus tyhjästä täyteen kestää akun pienestä koosta huolimatta noin 75 minuuttia.

Flip8 tukee myös langatonta latausta (QC 2.0), jolla puhelimeen voi helposti latailla virtaa päivän mittaan, jos langatonta laturia pitää vaikkapa työpöydällä. Langaton lataus on kertaluokkaa hitaampaa, sillä Flip8 tukee sitä vaatimattomalla 15 watin nopeudella. Kokonaisuutena Flip8:n akkukestoa arvioitaessa on väistämättä pakko muistaa sen rakenne, joka asettaa omat rajoituksensa. Siihen nähden simpukkapuhelin pärjää varsin mainiosti - ja pienehköstä akusta on kuitenkin saatu puristettua tarpeeksi virtaa puhelimen mielekkääseen käyttöön. Akun latausnopeus on silti lievä pettymys. Muut havainnot Simpukkamallisten puhelinten yksi erikoisuus vaikuttaa olevan se, että lähimaksun mahdollistava NFC-siru on sijoitettu "tavallisiin" puhelimiin nähden eri tavalla. Flip8:ssa NFC-siru sijaitsee puhelimen "alapuolikkaassa". Eli mikäli puhelinta pitää täyteen kokoonsa - "tavallisen puhelimen kokoiseksi" - avattuna, pitää lähimaksua varten muistaa napauttaa puhelimen takaosan alaosaa, ei yläosaa, kuten useimmissa puhelimissa. Tämähän tietysti johtuu siitä, että näin lähimaksua voi käyttää järkevästi myös silloin, kun Flip8 on taitettuna kahtia. Mutta tuon opetteli vaati viikon verran opettelua, pois muiden puhelinten kanssa opitusta. Puhelimen sormenjälkilukija on puolestaan sijoitettu sivussa olevaan lukituspainikkeeseen. Se toimi testissämme varmasti ja nopeasti, myös hieman likaisilla sormilla käytettäessä. Yhteenveto