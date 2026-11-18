Uutisoimme eilen tiistaina uuden FI-Alert-vaaratiedotusjärjestelmän ensimmäisestä testistä , joka jäi saapumatta useiden käyttäjien puhelimiin. Nyt sisäministeriö on selvittänyt yhdessä Hätäkeskuslaitoksen ja Erillisverkkojen kanssa syyt eilisen testin ongelmiin.Monissa Android-puhelimissa testihälytykset on kytketty laitevalmistajien toimesta oletuksena pois päältä. Viranomaisten mukaan testi lähetettiin eilen vahingossa tasolla, joka olisi vaatinut käyttäjältä juuri näiden testiasetusten muokkaamista etukäteen.Testi oli kuitenkin tarkoitus lähettää tasolla, joka on puhelimissa automaattisesti päällä.Kun virhe huomattiin, testi lähetettiin uudelleen. Tämä selittää sen, miksi osa suomalaisista sai lopulta useita ilmoituksia tai viesti saapui perille vasta myöhään varsinaisen testin jälkeen. Lisäksi osasta puhelimia puuttui järjestelmän vaatima käyttöjärjestelmäpäivitys.

"Varsinaiset vaaratiedotteet tulevat läpi pakotettuna vaaratiedotteena tai viranomaistiedotteena, joka on oletuksena päällä yhteensopivissa ja päivitetyissä puhelimissa. Puhelimen oletusasetuksia ei tarvitse muuttaa. Käyttäjälle tärkeintä on huolehtia puhelimen päivityksestä", sanoo erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen sisäministeriöstä.

Viranomaiset myös vahvistavat, että ensi viikon tiistaina 24. marraskuuta lähetettävä toinen testitiedote saapuu puhelimiin ilman testihälytysten kytkemistä päälle.Ensi tiistaina kello 12 järjestettävässä koko vaaratiedotejärjestelmän testissä FI-Alert-viesti lähetetään tasolla, joka ohittaa puhelimen omat asetukset. Tuolloin puhelimet pitävät myös 10 sekunnin hälytysäänen riippumatta siitä, onko laite äänettömällä.





Lähetysvirheen lisäksi eilinen testi aiheutti häiriöitä yhden laitevalmistajan tuotteissa. Sisäministeriön mukaan ongelmia on havaittu Xploran Doro-puhelimissa sekä saman valmistajan kellopuhelimissa, jotka ovat pudonneet testin jälkeen kokonaan pois mobiiliverkosta.





"Se, että laitteisiin on tullut häiriöitä, on vakava asia. Viranomaiset selvittävät nyt yhdessä, mikä häiriön aiheutti ja miten vastaavaa ei tapahdu jatkossa. Järjestelmää kehittäessä kyseinen riski ei ollut etukäteen tiedossa", kertoo pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka tiedotteessa.





Viranomaisten tämänhetkisen arvion mukaan laitehäiriöt liittyvät saamenkielisiin viesteihin, sillä testi lähetettiin suomen ja ruotsin lisäksi kolmella saamen kielellä. Laitteet eivät välttämättä tunnista kaikkia saamen kielissä käytettäviä merkkejä.







Jos oma Doro-puhelin tai lapsen kellopuhelin ei muodosta verkkoyhteyttä tai toimii häiriöisesti, laitevalmistaja ja viranomaiset ohjeistavat käynnistämään laitteen uudelleen. Mikäli se ei riitä, puhelimesta voi mahdollisuuksien mukaan irrottaa akun, ja viimeisenä keinona laite suositellaan palauttamaan tehdasasetuksille. Tehdasasetusten palauttaminen tosin poistaa laitteelta kaikki tiedot, joka on hyvä pitää mielessä.



Viranomaiset kertovat selvittävänsä testin yksityiskohtia ennen ensi viikon tiistain testiä, jotta vastaavilta häiriöiltä vältytään.