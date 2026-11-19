Googlen uusien sääntöjen myötä kaikkien sovellusten on jatkossa täytettävä vähintään niin sanottu Tier 3 -taso. Tämä tarkoittaa, että sovelluksen on täytettävä koko näyttö ilman mustia reunapalkkeja, tuettava moni-ikkunatilaa ja säilytettävä tilansa, kuten vierityskohdan, kirjoitetun tekstin ja median toiston, saumattomasti laitetta taitettaessa, avattaessa tai käännettäessä.
Pelien on puolestaan täytettävä ruutu tuetuissa näyttösuunnissa niin, että käyttöliittymän elementit pysyvät esteettöminä, ja rajattava ei-tuetut kuvasuhteet siististi pelimoottorin sisällä. Lisäksi pelitilanteen ja kosketusohjauksen kohdistuksen on säilyttävä muuttumattomana, kun laite avataan tai taitetaan kiinni kesken pelaamisen.
Sovellusten on täytettävä Tier 3 -laatuvaatimukset huhtikuussa 2027 ja pelien elokuussa 2027. Jos sovellus tai peli ei täytä vaatimuksia määräaikaan mennessä, kehittäjä ei voi enää julkaista siihen päivityksiä Play-kaupassa, ja sen näkyvyys kaupassa voi heikentyä. Vanhat, päivittämättömät sovellukset pysyvät kuitenkin edelleen ladattavina.
Elokuussa 2027 sovelluksilta aletaan lisäksi vaatia Android 17 -rajapinnan (API-taso 37) tukea. Uudistus poistaa kehittäjiltä mahdollisuuden estää sovelluksen koon muuttaminen ja näytön kääntäminen suurilla näytöillä.
Kehittäjät voivat lisätä kauppaan erillisiä kuvakaappauksia taittuvanäyttöisille laitteille heti, ja ne alkavat näkyä käyttäjille lähiviikkoina.
Huhtikuusta 2027 alkaen uusilta ja päivitettäviltä sovelluksilta sekä peleiltä vaaditaan perinteisten puhelinkuvien lisäksi vähintään kolme taittuvanäyttöisen laitteen kuvakaappausta, jotka esittelevät sekä avattua sisänäyttöä että taitettua kansinäyttöä.
Pakollisten perusvaatimusten lisäksi Google kannustaa kehittäjiä panostamaan vielä pidemmälle vietyihin ominaisuuksiin. Korkeammat laatutasot (Tier 2 ja Tier 1) edellyttävät muun muassa monipalstaisia asetteluja, ulkoisten näppäimistöjen ja peliohjainten tukea, laitteen pöytä- ja kirja-asentojen hyödyntämistä sekä peleissä tasaista 60 tai 120 ruudun sekuntinopeutta. Näihin tasoihin yltävät sovellukset ja pelit palkitaan Play-kaupassa erityismerkinnöillä ja paremmalla näkyvyydellä.
Taittuvien laitteiden lisäksi näistä muutoksista voivat hyötyä esimerkiksi Android-tabletien ja uusien Googlebook-laitteiden käyttäjät.
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