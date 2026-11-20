Siksi tarjoustutkamme piippasikin isoon ääneen, kun Black Fridayn tarjouksiin ilmestyi arvostelussamme täydet viisi tähteä saanut Garmin Fenix 8. Kyseessähän on siis Garminin malliston toiseksi uusin lippulaivamalli, joka julkaistiin vuonna 2024.
Fenix 8 on ollut pitkään mielestämme se paras Garminin kello tavoitteellista urheilua harrastavan kannattaa ostaa. Vaikka mallistoon on sittemmin ilmestynyt myös Fenix 8 Pro ja Fenix 9 -mallistot, on niissä vain marginaalisen vähän eroa Fenix 8 -mallistoon nähden, kuten selitimme laajassa Garminin eri mallien eroja selittävässä artikkelissamme.
Garmin Fenix 8 julkaistiin siis vuoden 2024 lopulla ja sen AMOLED-näytöllä varustetut mallit maksoivat julkaisuhetkellä edullisimmillaankin yli tuhat euroa. Parin vuoden aikana hinta on laskenut alemmas, mutta halvimmillaankin on päästy vain 649 euron hintatasoon. Nyt Fenix 8 -mallistoa saisi 499 eurolla (fyysisesti isoin malli maksaa satasen enemmän).
Tarjoukset löytyvät täältä:
(hinnat muissa kaupoissa)
Garmin Fenix 8 (AMOLED, keskikoko), 499 euroa
(hinnat muissa kaupoissa)
Garmin Fenix 8 (AMOLED, suurin koko), 599 euroa
(hinnat muissa kaupoissa)
Hintaa voi pitää myös siinäkin mielessä todella edullisena, että Fenix 8:n sisarmalli, muovisella rakenteella varustettu Forerunner 970 maksaa nyt hetkellisesti enemmän kuin jykevämpi Fenix 8.
Kuten aina, suosittelemme tutustumaan Fenix 8:n arvosteluumme etukäteen sekä tietysti lukemaan myös Garminin mallien välisiä eroja selittävän artikkelimme ennen ostopäätöstä.
Muistathan tarkistaa myös AfterDawnin jatkuvasti päivittyvän Black Friday -tarjousten seurantasivun!
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
Kommentoi artikkelia