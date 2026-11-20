Mutta tällä viikolla toinenkin maa lähetti kaikille kansalaisilleen vaaratiedotteen: nimittäin Etelä-Korea. Siellä vaaratiedote lähetettiin ääntä päästävänä versiona, jota ei voi estää korealaisista puhelimista lainkaan.
Erikoisinta oli kuitenkin vaaratiedotteen syy, sillä Koreassakaan viestiä ei lähetetty varsinaisesti uhkaavan vaaran vuoksi.
Sen sijaan viesti lähetettiin siksi, että sillä pyrittiin käräyttämään maan yliopistojen pääsykokeissa huijaavat opiskelijat. Vaaratiedotteen lähettämisen tarkkaa ajankohtaa ei kerrottu etukäteen, mutta se ajoitettiin kokeiden ajaksi. Ideana siis se, että kaikki puhelimet rupeavat huutamaan täydellä äänenvoimakkuudella tiedotteen saapumisen yhteydessä - ja puhelinta luvatta koetilassa pitävät opiskelijat jäävät kiinni.
Kuten useissa muissakin Aasian maissa, myös Koreassa kilpailu parhaista opiskelupaikoista on äärimmäisen brutaalia ja joka vuosi opiskelijoita myös jää kiinni kokeissa huijaamisesta. Mutta kokeet otetaan maassa myös muutenkin, sillä mm. maan lentoliikenne on kokonaan pysähdyksissä kokeisiin kuuluvan englannin kuuntelukokeen ajaksi, jotta opiskelijat eivät häiriintyisi äänistä.
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