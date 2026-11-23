Ensimmäinen testi suoritettiin jo viikko sitten, 17.11. ja se epäonnistui mm. lähetysvirheen takia ja lisäksi useissa puhelimissa asetukset estivät viestin perilletulon.
Lisäksi osa kännykkävalmistajista ei ollut testannut laitteitaan kunnolla ja mm. Doron puhelimet kärsivät pahoista ongelmista viestien vastaanotossa. Syy ei ollut millään tavalla Suomen viranomaisissa, vaan kyseisten puhelinten omissa ohjelmistoissa.
Mutta nyt on tärkeää havaita, että huominen testi eroaa viikon takaisesta monella tavalla.
Kaikkiin puhelimiinSisäministeriö kertoo, että huominen testi lähetetään niin, että se saapuu kaikkiin puhelimiin. Eli kyseessä ei ole enää teknisesti testimuotoinen lähetys, vaan vaaratiedote lähetetään siten merkittynä, että puhelimen näkökulmasta se on oikea vaaratiedote.
Toisaalta on epäselvää, miten ministeriö voi luvata viestin lähtevän kaikkiin puhelimiin, kun sekä osassa Android-puhelimista että iPhoneissa voi kuitenkin asetuksista kytkeä mitä ilmeisimmin myös todelliset vaaratiedotteetkin pois päältä.
Mielenkiintoista on se, että viesti lähetetään myös niihin kännyköihin, joissa ei ole lainkaan SIM-korttia tai edes eSIM-korttia. Riittää, että puhelin on päällä ja se ei ole lentokonetilassa. Eli vaaratiedote ei käytä nettiä, eikä sitä varten tarvitse olla myöskään minkäänlaista liittymää - riittää, että puhelin "näkee" kännykkäverkon.
Yleiseen hätänumeroon soittaminenhan toimii Suomessa samalla tavalla: myös kännyköillä, joissa ei ole liittymää, voi soittaa hätänumeroon.
Mutta ei sittenkään kaikkiin puhelimiinMerkittävän poikkeuksen tähän "kaikkiin puhelimiin" -mainintaan tekevät vanhat puhelimet.
Vaaratiedote lähetetään teknisesti niin, että se saavuttaa ainoastaan 4G- tai 5G-verkkoa käyttävät kännykät. Suomessahan on suljettu jo 3G-verkot, eli vaaratiedote jää saamatta vain niiltä kännykän käyttäjiltä, jotka käyttävät 2G-verkkoa.
Lisäksi ministeriö kertoo, että puhelimen käyttöjärjestelmä täytyy olla päivitettynä, jotta vaaratiedotteet saapuvat perille. Tämäkin vaatimus kuulostaa hieman erikoiselta, mutta se ilmeisesti liittyy jonkinlaiseen käyttöjärjestelmätason asetukseen, jolla Suomi on kertonut Applelle ja Googlelle, että maassamme käytetään jatkossa standardia cell broadcast -pohjaista vaaratiedotejärjestelmää.
Tiedotteen mukaan Android-puhelimissa pitäisi olla järjestelmäpäivitys, joka on julkaistu 1. lokakuuta, 2026 tai sen jälkeen. iPhoneen pitää puolestaan päivittää käyttöjärjestelmä versioon iOS 27.2 tai sitä uudempaan.
Äänet soivat, halusit tai etMerkittävä ero viikon takaiseen on myös se, että tällä kertaa kanavana on oikeiden vaaratiedotteiden lähettämiseen tarkoitettu kanava.
Kyseistä kanavaa käyttävät vaaratiedotteet ohittavat puhelimen kaikki ääniasetukset ja alkavat toistamaan hälytysääntä - täydellä äänenvoimakkuudella.
Ääniä ei voi mykistää mitenkään, eli puhelimen kytkeminen äänettömälle ei auta, vaan vaaratiedote ohittaa kyseisen asetuksen.
Ei tällä kertaa saameksiOn vahvasti epäilty, että Doron puhelinten ongelmat liittyivät siihen, että kyseiset puhelimet eivät osanneet käsitellä saamen kielen kirjaimia oikein ja käyttöjärjestelmä meni yksinkertaisesti jumiin.
Tällä kertaa kaikki kolme maassamme käytettävää saamen kieltä jätetään testistä kokonaan pois. Sen sijaan uutena mukaan on lisätty vaaratiedote englanniksi.
Eli viestejä pitäisi tulla kaikkiaan kolme: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Myös ulkomaalaisille - mutta ei suomalaisille ulkomaillaKuten todettua, Suomen FI-Alert -järjestelmä ei ole siis mikään sovellus tai Suomen oma keksintö. Sen sijaan täsmälleen samaa järjestelmää käytetään lähes kaikissa muissakin Euroopan maissa ja se pohjautuu täysin puhtaasti jo varsin vanhaan cell broadcast -standardiin.
Järjestelmässä ei siis lähetetä jokaiseen kännykkään omaa viestiä. Sen sijaan tukiasema lähettää viestin joka ikiseen kännykkään, joka on siihen kytkeytyneenä - yhtenä ainoana viestinä.
Tästä seuraa se, että jokainen kännykkä, joka on yhteydessä kyseiseen tukiasemaan, saa saman viestin. Eli vaaratiedote napsahtaa myös Suomessa lomalla olevien ulkomaalaisten kännyköihin, aivan samalla tavalla kuin muillekin.
Ja vastaavasti, ulkomailla lomalla oleville suomalaisille viestiä ei koskaan tule - koska heidän kännykkänsä eivät ole yhteydessä yhteenkään suomalaiseen tukiasemaan.
Mitä tehdä, jos hälytystä ei halua?Ainoa tapa välttyä hälytykseltä on se, että sammuttaa puhelimensa tai kytkee sen lentokonetilaan ennen puoltapäivää ja kytkee puhelimen takaisin päälle vasta kello 12:30 jälkeen, jolloin testi on ohi.
Testaamiselle on syynsäPelastuslaitos ja sisäministeriö saivat paljon moitteita viime viikolla esiintyneistä ongelmista.
Mutta toisaalta testaus osoitti juurikin sen, miksi testausta tarvitaan - myös koko kansan kattavasti. Pelkästään erilaisia Android-puhelinmalleja on maailmassa useita tuhansia erilaisia ja niistä Suomessakin on käytössä vähintään satoja erilaisia.
Lisäksi puhelimista löytyy hyvin erilaisia käyttöjärjestelmäversioita ja niiden takaa erilaisia asetuksia. Niiden kaikkien simuloiminen tai havaitseminen vähänkään rajallisemmalla testijoukolla olisi todennäköisesti täysin mahdotonta.
Samalla suomalaiset totutetaan vaaratiedotteisiin konseptina: aivan kuten meidät on totutettu joka kuukauden ensimmäinen maanantai kuuluviin väestöhälyttimien testeihin.
Mikäli vaaratiedotteita joskus tarvitaan todellisessa elämässä (kuten se jo kerran pääsi), lienee kaikkien kannalta parempi, että järjestelmä on läpikotaisin testattu ja havaitut ongelmat on saatu korjattua kuntoon.
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