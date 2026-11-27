Mutta koska lista on niin hervottoman pitkä ja sisältää monenlaisia eri tuotteita, ajattelimme koota tähän tiiviimmän paketin mielestämme fiksuimmista Black Fridayn kännykkätarjouksista tänä vuonna.
Lähes jokaisesta hintaryhmästä löytyy vähintään yksi, oikeasti hyvä tarjous - ja jätämme nyt muutaman kympin tarjoukset tällä kertaa kokonaan väliin.
Aivan edullisimmasta hintaluokasta, mitä ylipäätään suosittelemme, löytyy Samsungin tänä vuonna julkaisema Galaxy A27. Se on Samsungin A-sarjassa kolmanneksi edullisin malli, heti A07:n ja A17:n jälkeen.
Black Fridayn 199 euron tarjoushinnalla mielestämme tämä on paras alle 200 euroa maksava kännykkä, joka kannattaa ostaa. Samsungin ehdoton valtti on se, että puhelimelle taataan hurjan pitkä päivitystuki, eli puhelin pysyy käyttökelpoisena vuosien ajan.
Tarjous alla:
(hinnat muissa kaupoissa)
alin hinta 3kk sisään, ennen Black Fridayta: 255 euroa
Seuraavasta hintaluokasta nostamme sieltäkin esiin Samsungin mallin. Samsung Galaxy A57 on korealaisyhtiön pomminvarma peruspuhelin, joka tarjoaa parasta, mitä A-sarjassa on tarjolla - järkevään hintaan. Ja kuten A27:nkin kanssa, puhelimelle luvataan todella pitkää päivitystukea. Black Fridayn 299 euron hintalapulla puhelin on ehdottomasti hyvä diili.
Tarjous alla:
(hinnat muissa kaupoissa)
alin hinta 3kk sisään, ennen Black Fridayta: 333 euroa
Kun siirrytään taas satasta kalliimpiin puhelimiin, nousee tarjolle eräänlainen "OnePlus Nordin henkinen perillinen", eli Realme 16 Pro+. Tämä on puhelin, jota allekirjoittanut on suositellut tutuilleen sekä someseuraajilleen viime kuukausien aikana mainioksi keskihintaiseksi puhelimeksi.
Etenkin OnePlussasta uuteen puhelimeen hyppääville Realme on helppo valinta, sillä OnePlussan punaisen johdon laturit toimivat yhtä nopeasti Realmen puhelimissakin - ja koko Android on täsmälleen saman näköinen kuin OnePlussassa.
Huomattavaa on, että suosittelemme nimenomaan Realme 16 Pro+:aa. Tätä ei kannata sekoittaa Realme 16:een tai Realme 16 Prohon, jotka ovat eri kännyköitä. 399 euron hintalapulla tämä on erinomaisen hyvä ostos.
Tarjous alla:
(hinnat muissa kaupoissa)
alin hinta 3kk sisään, ennen Black Fridayta 419 euroa
Sitten pitääkin hypätä napsun verran kalliimpiin puhelimiin. Mutta sieltäkin löytyy sitten Realmen malli, nimittäin arvostelussamme täydet viisi tähteä saanut Realme GT 8 Pro.
Erinomaisen kännykän isommalla tallennustilalla varustettu versio irtoaa nyt 649 eurolla, joka on mielestämme oikein järkevä hinta tästä puhelimesta.
Tarjous alla:
(hinnat muissa kaupoissa)
alin hinta 3kk sisään ennen Black Fridayta: 749 euroa
Toinen samoissa hinnoissa pyörivä hyvä diili on tietysti Google Pixel 11, jota saisi 599 eurolla. Puhelinta itse asiassa myytiin hetken aikaa Black Fridayn aikana vieläkin halvemmalla, mutta tarjous luonnollisesti myytiin loppuun käytännössä heti.
Googlen puhelimen vahvuus on tietysti se, että sille saapuvat Android-päivitykset aina ensin - ja sen päivityslupaus on uskomattoman pitkä. Lisäksi Googlen puhelimet ovat kameroidensa osalta varsin mainioita kokonaisuuksia.
Tarjous alla:
(hinnat muissa kaupoissa)
alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 889 euroa
Huom! Tuote kävi hetken Black Fridayn aikaan 499e hinnalla, mutta kyseinen tarjous on päättynyt
Ja aivan viimeisenä nostaisimme esiin edellämainitun Googlen puhelimen isosiskon, eli Google Pixel 11 Pron, joka on Googlen mukavan pienikokoinen lippulaivapuhelin.
Sen isoimmat erot pikkusiskoonsa verrattuna liittyvät kameroihin, jotka ovat Pixel 11 Prossa huippupuhelimen tasolla. Black Fridayn 759 euron tarjous tämän tason puhelimesta on ehdottomasti tarttumisen arvoinen - jos siis haluaa ns. lippulaivapuhelinta, mutta ei ole valmis maksamaan sellaisesta tuhatta euroa.
Tarjous alla:
hinnat muissa kaupoissa)
alin hinta 3kk sisään, ennen Black Fridayta: 1065 euroa
Muita tuotteita, kuten älykelloja, televisioita, robotti-imureita ja sen sellaista löytyy AfterDawnin Black Friday -seurannasta.
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