Ensi vuonna Google aikoo julkaista Google Play -kaupassa kaikkien yksittäisten sovelluskehittäjien kotiosoitteet ja puhelinnumerot sovelluksen yhteystietojen yhteydessä, jos sovelluksen voi ladatan Euroopassa tai Briteissä ja mikäli sovelluksella tehdään jollain tavalla rahaa (myynti, kuukausimaksut tai mainokset).
Aiheesta uutisoineen The Elecin mukaan taustalla on Euroopan unionin digipalvelusäädös eli kavereiden kesken DSA ja siihen liittyvä kuluttajansuoja, joiden tavoitteena on helpottaa verkkokaupassa toimivien yritysten tunnistamista ja niihin yhteyden ottamista. Sääntely velvoittaa alustat varmistamaan, että kuluttaja näkee, kuka tuotteen tai palvelun tosiasiassa tarjoaa ja että myyjään on mahdollista ottaa yhteyttä luotettavaa kanavaa pitkin. Lainsäädäntö ei kuitenkaan edellytä, että nämä tiedot julkaistaisiin EU:n ulkopuolella, vaan rajaus voisi periaatteessa koskea vain eurooppalaisia käyttäjiä.
Tästä huolimatta Google on päättänyt toteuttaa vaatimukset huomattavasti laajempina. Yhtiön tukisivujen mukaan kaikkien aktiivisten kehittäjätilien on 1. helmikuuta 2027 mennessä ilmoitettava, toimivatko ne elinkeinonharjoittajina vai ei-elinkeinonharjoittajina. Elinkeinonharjoittajaksi luokitellaan jokainen kehittäjä, joka ansaitsee rahaa maksullisilla sovelluksilla, sovelluksen sisäisillä ostoilla tai mainoksilla ETA-alueella tai Iso-Britanniassa. Tähän ryhmään kuuluvien kehittäjien on toimitettava fyysinen osoite ja puhelinnumero, jotka Google aikoo näyttää julkisesti Google Playssa 1. maaliskuuta 2027 alkaen – ei vain Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa.
Harrastelijakehittäjät, jotka julkaisevat täysin ei-kaupallisia sovelluksia, voivat ilmoittautua ei-elinkeinonharjoittajiksi, eikä heidän tietojaan näytetä samalla tavalla. Myös kehittäjät, jotka eivät salli sovelluksensa lataamista Euroopassa lainkaan, voivat välttää elinkeinonharjoittajan statuksen.
Lisähaasteen tuo se, että Google hakee osoitetiedot suoraan kehittäjien maksuprofiileista, eikä yhtiö hyväksy postilokero-osoitteita. Tämä tarkoittaa, että kotona työskentelevät yksittäiset kehittäjät joutuvat käytännössä valitsemaan, paljastavatko he oman kotinosoitteensa vai hankkivatko erillisen yritysosoitteen tai toimistotilan.
Käytäntö on herättänyt voimakasta vastustusta kehittäjäyhteisössä. Redditissä ja Googlen tukifoorumeilla monet itsenäiset tekijät ovat ilmaisseet huolensa yksityisyydestä ja turvallisuudesta. Osa kehittäjistä arvioi, että ainoa realistinen tapa välttää kotiosoitteen julkaiseminen on poistaa sovellukset jakelusta Euroopan maissa ja ilmoittautua ei-elinkeinonharjoittajiksi. Tämä voisi johtaa siihen, että monet pienet, mutta suosittuja niche-tarpeita palvelevat sovellukset katoavat eurooppalaisesta Play Kaupasta kokonaan.
Kriitikoiden mukaan ongelma ei ole pelkästään periaatteellinen, vaan myös konkreettinen tietoturvariski. Kehittäjät pelkäävät, että pahantahtoiset toimijat voivat helposti kerätä Google Play -sivuilla näkyviä osoitteita ja puhelinnumeroita automaattisesti, jolloin tuhansien yksityishenkilöiden yhteystiedot päätyvät erilaisiin tietokantoihin ja mahdollisesti väärinkäytösten kohteeksi. On myös olemassa riski ns. doksaus-hyökkäyksistä, jossa sovellukseen suuttuneet käyttäjät alkavat ahdistelemaan kehittäjää fyysisesti.
Etenkin postilokero-osoitteen käytön kieltäminen nähdään erikoisena, sillä vastaavasti Apple, joka sekin joutuu noudattamaan samaista DSA-lainsäädäntöä, sallii kehittäjille postilokero-osoitteen käytön yhteystiedoissa.
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