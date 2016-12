Google paljasti: Tulossa on pian kaksi älykelloa

Nyt kun Google on julkaissut ensimmäisen oman älypuhelimen, niin yhtiö tähtää uusiin laitekategorioihin. Hakujätin on huhuttu jo kauan aikaa sitten julkaisevan älykelloja, ja niin todella näyttääkin tapahtuvan.Toisin kuin älypuhelimen kohdalla, Google ei ole lähtenyt luomaan laitteita oman brändinsä alle, vaan ne toteuttavat huhujen mukaan aiempien vuosien Nexus-malliston kaltaista strategiaa. Googlen pomo Jeff Chang kertoi The Vergen haastattelussa , että tulossa on kaksi älykelloa, joita myydän valmistajan brändillä.Google ei paljasta kellojen valmistajaa, mutta kertoo, että ne tulevat olemaan ensimmäiset Android Wear 2.0 -laitteet. Android-kellojen uudistettu käyttöjärjestelmä esitellään kellojen esittelyn yhteydessä, joka tapahtuu alkuvuodesta.Android Wear 2.0:n tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu mm. Assistant-avustajan integraatio, käyttömahdollisuus ilman puhelinta sekä tuki Android Pay -maksujärjestelmälle.Älykellojen viimeaikainen markkinatilanne ei ole ollut kovin suosiollinen, josta kertoo esimerkiksi älykellovalmistaja Pebblen kuoppaaminen, mutta Googlella uskotaan edelleen markkinoiden vetovoimaan. Chang kuitenkin kertoi haastattelussa, että kyse on ennemminkin maratonista kuin pikajuoksusta, joten kellojen suhteen tulee olla kärsivällinen.