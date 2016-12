Nokia ja Apple jälleen riidoissa – Vanha patenttisopimus vanhenemassa

javälille on syntymässä uusi mehevä patenttiriita, kun yhtiöt ovat jouluviikon aikana käyneet tuomioistuimissa valittamassa väärästä kohtelusta. Nokia syyttää Applea useiden patenttien luvattomasta käyttämisestä, kun taas Apple syyttää Nokiaa FRAND-ehtojen kiertämisestä.Nokia ja Apple kiistelivät patenteista viimeksi vuonna 2011, jolloin yhtiöt pääsivät kuitenkin keskenään sopuun lisensointiehdoista. Myöhemmin paljastui yhtiöiden välisen lisensointisopimuksen olevan pituudeltaan 5,5 vuotta ja se päättyy vuoden 2016 viimeisenä päivänä – eli ensi viikolla.Lienee aiheellista spekuloida, että jouluviikolla jätetyt haasteet liittyvät suuremman patenttilisensointisopimuksen ehtojen uudelleenneuvotteluihin. Tilannehan on nyt huomattavan paljon erilaisempi kuin vuonna 2011. Nokia ei ole esimerkiksi enää aktiivisena osapuolena mukana puhelinliiketoiminnassa, minkä takia sillä ei ole samankaltaista tarvetta ristiinlisensoinnille. Lisäksi Nokia sai haltuunsa useita patentteja Alcatel-Lucent-kauppojen myötä.Nyt käynnissä oleva riita alkoi tiistaina, kun Apple haastoi oikeuteen pari "patenttitrollia" . Applen näkemyksen mukaan Nokia käyttää toimistoja hyväksi kiertääkseen FRAND-ehtoja, joiden perusteella Nokian tulisi lisensoida essentiaalit patenttinsa Applelle reiluin ja kohtuullisin ehdoin. Ulkopuolisten patenttitrollien ei tarvitse Applen mukaan noudattaa näitä ehtoja. Apple ei haastanut Nokiaa itseään oikeuteen.Keskiviikkona, eli päivä Applen jättämän oikeuskanteen jälkeen, Nokia haastoi Applen oikeuteen Yhdysvalloissa ja Saksassa. Nokian mukaan se on pyrkinyt lisensoimaan useita kertoja Applelle sen hyödyntämiä patentteja, mutta Apple ei ole tarttunut tarjouksiin. Nokia syyttää Applea kaikkiaan 32 patentin luvattomasta hyödyntämisestä. Patentit liittyvät käyttöliittymiin, ohjelmistoihin, antenniratkaisuihin ja mikropiireihin.